Elvin Levinler: 10'uncu yılımızda yeniden evlendik

"İSTANBUL'DA BU FİYATA TEK BİR GÜL ALAMAZSIN"

Bali'deki seremoninin kendi geleneklerine uygun olması için sarong giydiklerini belirten oyuncu, "Toplam 7 dolara saronglarımızı aldık. Orada yaşayan lokal bir arkadaşımıza gün batımını izlemeyi nerede en çok sevdiğini sorduk ve düğünümüzü orada gerçekleştirdik. 4 dolara gelin buketi aldık. İstanbul'da herhalde bu fiyata tek bir gül alamazsın" ifadelerini kullandı.