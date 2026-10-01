Elvin Levinler: 10'uncu yılımızda yeniden evlendik
Elvin Levinler, 2016'da evlendiği Bülent Khnazzab ile Bali'de ikinci kez düğün yaptı. Sahilde gerçekleşen törenin 223 dolara (10.934 TL) mal olduğunu açıklayan Levinler, düğün masraflarını kalem kalem paylaştı
2016 yılında Bodrum'da nikâh masasına oturan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, eşi Bülent Kuruçakal ile Bali'de ikinci kez düğün yaptı.
"10'uncu yılımızda yeniden evlendik" diyen Elvin Levinler, Bali'deki özel günlerinden anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine aktardı.
Sahilde gerçekleşen törenin toplam 223 dolara (10.934 TL) mal olduğunu açıklayan Levinler, organizasyon için yaptıkları harcamaları da tek tek anlattı.
"İSTANBUL'DA BU FİYATA TEK BİR GÜL ALAMAZSIN"
Bali'deki seremoninin kendi geleneklerine uygun olması için sarong giydiklerini belirten oyuncu, "Toplam 7 dolara saronglarımızı aldık. Orada yaşayan lokal bir arkadaşımıza gün batımını izlemeyi nerede en çok sevdiğini sorduk ve düğünümüzü orada gerçekleştirdik. 4 dolara gelin buketi aldık. İstanbul'da herhalde bu fiyata tek bir gül alamazsın" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf ve video çekiminin 80 dolar tuttuğunu söyleyen Elvin Levinler, düğün saçının ise otel çalışanları tarafından yapıldığını belirtti. Levinler, "Saçıma taktırdığım çiçekleri bahçeden topladık. Saçımı da otelin çalışanları yaptı" dedi.
"NE İLE KARŞILAŞACAĞIMIZI ASLA BİLMİYORDUK"
Seremoni için yaptıkları harcamadan da söz eden Levinler, "Gelelim seremoni kısmına. En merak ettiğim kısım burasıydı. Ne ile karşılaşacağımızı asla bilmiyorduk; başımıza neler geldi ama asla unutmayacağımız bir tecrübeydi. Seremoni 120 dolar tuttu" diye konuştu.