Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre; bu akşam oynanan Trabzonspor Drogheda United dostluk maçını yöneten Yasin Kol'un hem Sürmene İlçesindeki hem de Çukurçayır mahallesinde evine eş zamanlı arama yapılıyor. Suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen Kol'un yarın İstanbul'a gönderileceği ileri sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hakem Yasin Kol, son dönemde kendisiyle ilgili gündeme gelen tartışmaların ardından 2 gün önce açıklamalarda bulunmuştu. Kol, kendisine yönelik eleştirilere ilişkin, “Alnım ak, başım dik. Trabzonlu köylü gariban bir babanın oğluyum. Benden bir şey çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Yasin Kol’un açıklamaları, hakemlik kariyeri ve son dönemde yaşanan tartışmaların ardından gündeme geldi.

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"YENİ DALGALAR DA GÖRECEĞİZ"

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, konu ile ilgili olarak "Ferhat Gündoğdu da telefonunun şifrelerini teslim etmişti. Bu araştırmalar sürdükçe bu süreçte yeni dalgalar da göreceğiz gibi duruyor." değerlendirmesini yaptı.