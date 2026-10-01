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        Haberler Gündem Politika TBMM yeni yasama dönemine hazır! Fon soruşturmasıyla başlıyor

        TBMM yeni yasama dönemine hazır! Fon soruşturmasıyla başlıyor

        TBMM'nin yeni yasama dönemi bugün başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanacak Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan da hitap edecek. TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına sermaye piyasalarında yatırım fonlarının tasfiye süreci ve soruşturmalara ilişkin tartışmaların gölgesinde başlayacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 07:57 Güncelleme:
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        TBMM yeni yasama dönemine hazır!

        TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

        Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak.

        Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

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        Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

        Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

        Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

        TCMB BAŞKANI KARAHAN MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

        Meclis'in açılışıyla birlikte ihtisas komisyonları da mesaiye başlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak.

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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmek üzere 6 Ekim'deki toplantıda sunum yapacak.

        Karahan’ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon görünümü, faiz kararları ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bilgilendirme yapması öngörülürken, toplantıda milletvekillerinin soruları doğrultusunda sermaye piyasaları ve fonlarda yaşanan son gelişmelere de değinilmesi bekleniyor.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÜNDEMİ

        Terörsüz Türkiye süreci de Meclis gündeminde olacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan MGK toplantısında süreç masaya yatırıldı.

        MGK bildirisinde, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." denildi.

        Yeni dönemde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin atılacak adımlar da başlıca konulardan olacak.

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