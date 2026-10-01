Monica Bellucci'nin fit kalma sırrı: Kek ve makarna

İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin beslenme düzeni makarna ve kekten oluşuyor. Dün 62 yaşına giren oyuncu, fiziğini korumasıyla dikkat çekiyor. Ancak diyet ve fitness sırları, beklenenden çok farklı.

Yakın zamanda Telegraph'a konuşan Bellucci, kek ve makarnayı çok sevdiğini belirterek, metabolizmasını aktif tutmak için günde beş öğün yemek yemeye özen gösterdiğini belirtti: Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve aralarda iki ara öğün.

CANININ ÇEKTİĞİ HER ŞEYİ YİYOR

Akdeniz diyeti uygulayan Bellucci, sebze, meyve, yağsız protein ve zeytinyağı açısından zengin besinler tüketiyor; ayrıca cildini içeriden beslemek için fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlar bakımından zengin yiyecekler de yiyor.

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Ünlü oyuncu, aşırıya kaçmadan canının çektiği her şeyi yiyebilmesini sağlayan bir yöntem olan porsiyon kontrolüne sıkı sıkıya inandığını söyledi. Bellucci'nin sınırlama getirmeyen yaklaşımı, zaman zaman en sevdiği kaçamak zevklerine düşkün olmasına olanak tanıyor.

"TAKINTILI DEĞİLİM"

Bellucci, geleneksel olmayan bir fitness ve beslenme yaklaşımı benimserken, keyif ve hareketlilik için zaman zaman pilates seanslarına katılmayı da seviyor. Ayrıca yoğun bir egzersiz dersine katılmak yerine haftada birkaç kez 45 dakika yüzmekten hoşlanıyor.

"Elbette biraz egzersiz yapıyorum ve çalışmam gerektiğinde biraz diyet yapıyorum, ama takıntılı değilim" diyen Bellucci, "Ben her zaman kıvrımlı bir kadın oldum, asla çok zayıf olmadım; bu benim doğamda var. Huzurlu bir şekilde yaşlanmak istiyorum; 50 ya da 60 yaşında olduğunuzda aynı şeylere sahip olmuyorsunuz" ifadesini kullandı.

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"YAŞLANMAK BAĞIMSIZLIĞI GETİRİR"

Yaşlanmanın kadınlar için olumsuz bir şey olduğu fikrine karşı olduğunu söyleyen Bellucci, sektörü "yapay" olarak nitelendirerek, bazı kadınların yaşlanma kavramını kabullenmekte zorlanabileceğini anladığını, ancak başka gerçek bir alternatifin olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Yaşlanmak, hayatta olmanın ve ufka sahip olmanın bir şans olduğunu gösterir. Ayrıca, olgunluk beraberinde harika bir armağan getirir: bağımsızlık" diye ekledi.

"ARTIK YAŞLI KADINLARA DAHA FAZLA ROL VAR"

Artık daha yaşlı kadınlar için daha fazla rol imkanı olduğu görüşünü yineleyen Bellucci, "Geçmişte, kadın oyuncuların 40 yaşından sonra rol bulması neredeyse imkansızdı. Şimdi Fransa'da yaşıyorum ve Catherine Deneuve, Isabelle Huppert veya Fanny Ardant gibi isimlere rastlıyorum; film çekmeye, dergi kapaklarında yer almaya ve tartışılmaz bir otoriteyle kampanyalara öncülük etmeye ara vermeden devam eden olağanüstü kadınlar" ifadesini kullandı. Bellucci, "Olgun bir kadının anlatacak büyüleyici hikayeleri olduğu ve halkın bu gerçekleri beyazperdede görmek istediği anlaşılıyor" diye ekledi.

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İLİŞKİ KARNESİ

Bellucci, geçen yıl, ünlü yönetmen Tim Burton'la ayrıldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Bellucci ve 68 yaşındaki yönetmen, Ekim 2023'te ilişki yaşamaya başladı.

İkili, ilk olarak 2006'da tanıştı, ancak Ekim 2022'de Lyon'daki Lumière Film Festivali'nde birbirlerini gördükten sonra ilişkiye başladıkları söylendi.

Bellucci'nin Burton'dan önceki ilişkisi, Nicolas Lefebvre ileydi. 2019'da ayrıldılar. Ünlü oyuncu daha önce 1997-2013 yılları arasında Vincent Cassel ile evliydi. Bu evlilikten 2004'te doğan Deva ve 2010'da dünyaya gelen Leonie adlarında iki kızları var.