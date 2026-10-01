A Milli Takım, Belçika'da siftah peşinde!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın akşam Belçika'ya konuk olacak. Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk mücadelede Fransa ve İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Belçika karşısında alınacak olası bir mağlubiyet halinde ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın koltuğu tehlikeye girecek... A Milliler'de Orkun Kökçü kadrodan çıkarılırken, cezası sona eren Uğurcan Çakır 11'e dönecek. İşte Belçika-Türkiye maçı öncesi son gelişmeler...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.
Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM İLK PUANLAR İÇİN SAHADA
A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.
ORKUN KADRODAN ÇIKARILDI
Ay-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
UĞURCAN KALEYE DÖNÜYOR
Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek.
Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti.
MONTELLA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI!
Belçika mücadelesi, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella için de kritik önem taşıyor. Özellikle son oynanan İtalya maçındaki silik performans ve 'forvetsiz' oyun planı, Montella'ya yönelik eleştirileri iyice artırdı.
2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve Uluslar Ligi'nde de henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlıların olası Belçika mağlubiyeti, Montella için bardağı taşıran son damla olabilir.
BELÇİKA'NIN VAN BOMMEL YÖNETİMİNDE 3. MAÇI
Dünya Kupası'nın ardından Belçika'da teknik direktörlük görevine getirilen Mark van Bommel, takımının başında üçüncü maçına çıkacak.
Belçika, temmuz ayında Rudi Garcia'nın yerine göreve getirilen Van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.