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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike: 6 aya kadar men cezası!

        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike: 6 aya kadar men cezası!

        Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta süre alamamasının ardından milli takım kampından ayrılarak Madrid'e gitti. Jorge Jesus'un basın toplantısındaki "Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldik, Cristiano'yu değil" sözlerinin ardından yaşanan gelişmede, Ronaldo'yu takımda kalmaya ikna etme çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtildi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatına göre Ronaldo'nun izinsiz kampı terk ettiği tespit edilirse 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti ve para cezası riski bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlamış ve ikinci yarıda ısınmaya çıkmasına rağmen süre bulamamıştı.

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        JORGE JESUS İLE İPLERİ KOPARDI

        Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı.

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        Jorge Jesus basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "BURAYA DANİMARKA MAÇINI KONUŞMAYA GELDİK, CRISTIANO'YU DEĞİL"

        "Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da Maradona da Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim, Cristiano'yu değil."

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        KAMPI TERK ETTİ, MADRID'E GİTTİ

        Otelde odasını çıkarak bavulunu hazırlayan dünyaca ünlü yıldız, Madrid'de bulunan özel uçağının kendisini almak üzere Kopenhag'a gelmesi talimatını verdi.

        Marca'da yer alan habere göre, uçak, Danimarka başkentine yaklaşık 22:15'te (İspanya saatiyle) indi ve 23:35'te Madrid'e doğru tekrar havalandı. Jorge Jesus ve federasyon başkanı Pedro Proença'nın Ronaldo'yu ikna etmek için çabaladığı ama sonuç alamadığı belirtildi.

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        6 AY MEN CEZASI RİSKİ

        Portekiz basınından Correio'nun aktardığına göre Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin ciddi sonuçları olabilir.

        Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular bir ila altı ay arasında men cezası ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.

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        TALİMATTA NE YAZIYOR?

        Bazı kaynaklar, yaşananlar sonrası 41 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağını iddia etti.

        "Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."

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        #Danimarka
        #Cristiano Ronaldo
        #PORTEKİZ
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