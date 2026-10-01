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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 ilde X, Instagram ve TikTok operasyonu

        10 ilde X, Instagram ve TikTok operasyonu

        Sosyal medya platformlarında kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli canlı yayınlar yaparak dijital gelir elde ettikleri öne sürülen kişilere yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X üzerinden yayın yapan şüphelilerin birlikte hareket ettikleri belirlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla test yapıldı. C.K., O.C.G. gibi isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi

        Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        10 ilde X, Instagram ve TikTok operasyonu

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında sanal devriye çalışması yaptı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan incelemelerde TikTok başta olmak üzere Instagram ve X üzerinden canlı yayınlar gerçekleştiren bazı hesaplar mercek altına alındı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

        AMAÇLARI DİJİTAL GELİR ELDE ETMEK

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bu tür yayınları dijital gelir elde etmek amacıyla gerçekleştirdikleri ve birlikte hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaştı. Emniyetin tespitlerine göre şüpheliler, “Türk aile yapısına aykırı” olarak değerlendirilen içerikler de üretiyordu.

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        Yapılan değerlendirmelerin ardından şüpheliler hakkında TCK’nın 216. maddesinde düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile TCK’nın 226. maddesinde düzenlenen “Müstehcenlik” suçları kapsamında işlem başlatıldı.

        10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin belirlenmesinin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarından C.K., O.C.G. gibi isimlerin de olduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        GÖZALTINDA UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

        Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespit edilmesi amacıyla gerekli testler uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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