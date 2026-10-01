Sinop'ta, dün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında alabora olan tekneden denize düşerek kaybolan polis memuru Numan Şen'in bulunması için bölgede arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

ÇOK SAYIDA EKİP ÇALIŞMAYA KATILIYOR

AA'da yer alan habere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yürütülen çalışmaya balıkçı tekneleri de destek veriyor.

BİR BULGUYA RASTLANMADI

Bölgede geceden bu yana yapılan çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

BİR KİŞİ KURTARILMIŞTI

Dün akşam saatlerinde Yalı köyünden denize açılan Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan bulunan Yetiş kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.