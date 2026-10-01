Çok sayıda ekip çalışmaya katılıyor! Kayıp polis aranıyor
Sinop'ta, teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunu Numan Şen için arama çalışmaları devam ediyor. Şen'i bulmak için yürütülen çalışmalara çok sayıda ekibin yanı sıra balıkçı tekneleri de destek veriyor
Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
Sinop'ta, dün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında alabora olan tekneden denize düşerek kaybolan polis memuru Numan Şen'in bulunması için bölgede arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.
ÇOK SAYIDA EKİP ÇALIŞMAYA KATILIYOR
AA'da yer alan habere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yürütülen çalışmaya balıkçı tekneleri de destek veriyor.
BİR BULGUYA RASTLANMADI
Bölgede geceden bu yana yapılan çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.
BİR KİŞİ KURTARILMIŞTI
Dün akşam saatlerinde Yalı köyünden denize açılan Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan bulunan Yetiş kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
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