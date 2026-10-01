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        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı

        Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte, aralarında Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının da olduğu 59 kişi "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen ihale ve doğrudan temin soruşturmaları çerçevesinde bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

        VAHAP SEÇER DE GÖZALTINDA

        İHA'da yer alan habere göre operasyonda çok sayıda adreste arama gerçekleştirilirken, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte bazı daire başkanlarının aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

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        Operasyon çerçevesinde belediyede aramaya yapılırken, çevrede polis ekipleri tedbir aldı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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        #Vahap Seçer
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