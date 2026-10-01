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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK açıkladı: Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak

        SPK açıkladı: Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak

        SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak

        SPK, 30 Eylül tarihli kararlarıyla tasfiye sürecindeki bazı fonlar için önemli düzenlemeler yaptı.

        A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında tasfiye süreci, öncelikle “Para Piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlayacak. Fonlar yatırımcı sayısına göre en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek.

        Tasfiye tamamlandıktan sonra, tasfiye kapsamında olmayan ve işlemden kapatılmış bazı fonların TEFAS/TEFAS dışı kanallarda yeniden işleme açılmasının önü açıldı.

        Asıl dikkat çeken düzenleme ise Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonları için geldi.

        Tasfiye tamamlanmadan yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.

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        MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

        * 1 milyon TL altındaki yatırımcı → Net yatırım tutarı kadar

        * 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcı → En fazla 1 milyon TL

        Ara ödemeler öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak.

        Bu ödeme, katılma paylarının nihai iadesi anlamına gelmiyor. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemesi sırasında yapılacak.

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