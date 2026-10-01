SPK, 30 Eylül tarihli kararlarıyla tasfiye sürecindeki bazı fonlar için önemli düzenlemeler yaptı.

A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında tasfiye süreci, öncelikle “Para Piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlayacak. Fonlar yatırımcı sayısına göre en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek.

Tasfiye tamamlandıktan sonra, tasfiye kapsamında olmayan ve işlemden kapatılmış bazı fonların TEFAS/TEFAS dışı kanallarda yeniden işleme açılmasının önü açıldı.

Asıl dikkat çeken düzenleme ise Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonları için geldi.

Tasfiye tamamlanmadan yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.

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MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

* 1 milyon TL altındaki yatırımcı → Net yatırım tutarı kadar

* 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcı → En fazla 1 milyon TL

Ara ödemeler öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak.

Bu ödeme, katılma paylarının nihai iadesi anlamına gelmiyor. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemesi sırasında yapılacak.