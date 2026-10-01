İddia: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı

Axios'un haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, pazartesi günü İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki heyetinin, müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından ülkeyi derhal terk etmesini istedi.

Axios'a konuşan ABD'li yetkili, "Bakan Rubio, kendilerine yönelik hoş geldiniz süresini aşan İran heyetinin ülkeyi terk etmesini istedi. BM Genel Kurulu sona ermişti, dolayısıyla artık gitme zamanı gelmişti" dedi.

Beyaz Saray, pazartesi sabahı İran'la yürütülen görüşmelerde günün ilerleyen saatlerinde ilerleme sağlanabileceğini düşünüyordu. Ancak öğleden sonra geç saatlerde müzakerelerin çıkmaza girdiği netleşti.

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ABD'li yetkiliye göre Rubio'nun talimatıyla ABD'nin BM misyonu, pazartesi akşamı İran'ın BM misyonuna İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başında bulunduğu heyetin New York'tan derhal ayrılması gerektiğini bildirdi.

Arakçi'nin de aralarında bulunduğu İran heyeti, birkaç saat sonra havalimanına gitti ve salı günü saat 01.20'de New York'tan Doha'ya hareket eden uçağa bindi.

İkinci bir kaynak da ABD'nin İran heyetinden ülkeyi terk etmesini istediğini doğruladı ancak Arakçi'nin zaten pazartesi gecesi Tahran'a dönmesinin planlandığını belirtti.

Bölgeden kaynaklara göre Katarlı arabulucular, uzlaşma önerileri konusunda her iki tarafla görüşmeyi sürdürüyor.