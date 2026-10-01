Özcan Deniz'e kardeşinden sert sözler: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz, "Karşı taraf suçlu ama kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Söylediği şey de hakaret değil. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı" dedi. Ünlü şarkıcı, "Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" ifadesini kullandı.