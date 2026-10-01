Özcan Deniz'e kardeşinden sert sözler: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik
Kardeşleri davalık olan Özcan Deniz, Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlendi. Özcan Deniz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada davayı "yersiz ve haksız" olarak nitelendirerek, kardeşine destek verdiğini söyledi. Ünlü şarkıcının diğer kız kardeşi Yurda Gürler ise sert ifadeler kullandı
Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyor. Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci’den hakaret gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Özcan Deniz, Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi.
Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten ünlü şarkıcı, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.
Deniz, kardeşinin sarf ettiği sözlerin hakaret olmadığını, annesini (Kadriye Deniz) ve küçük kardeşini (Melek Deniz) korumak için tepki gösterdiğini belirtti.
Özcan Deniz, "Karşı taraf suçlu ama kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Söylediği şey de hakaret değil. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı" dedi. Ünlü şarkıcı, "Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim" ifadesini kullandı.
"TALİHSİZ DEMEÇLER"
Yurda Gürler, ağabeyinin bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Gürler, "Dün Aydın Adliyesi önünde çok güzel bir oyunculuk izledik. Ne acı ki bu kez hukuken suç sayılan bir eylemin suç olmadığını anlatmaya çalışan bir adamın talihsiz demeçleri de bu oyunun bir parçasıydı. Hakaret ve tehdide uğrayan taraf ben olmama rağmen, bunları bana yönelten kişinin yanında yer alındı, tanıklık yapıldı. O esnada hakkımda hiçbir delile dayanmayan, gerçekle bağdaşmayan ağır iftiralar da ortaya atıldı. Söylemek kolaydı, iddia etmek, suçlamak, iftira atmak, hakaret etmek ve gerçeği kendi istedikleri gibi anlatmak kolaydı. Zor olan bütün bunların hukuk önünde karşılığını verebilmekti" dedi.
"ADALET YERİNİ BULDU"
Yurda Gürler sözlerine şöyle devam etti: Dün ve bugün mahkemede söylenenler ortaya atılan iddialar ve dosyadaki deliller hukuk önünde değerlendirildi ve sonuç, sözlerin değil gerçeklerin belirleyici olduğunu gösterdi. Hukuk önünde hikayelerin bir hükmü yoktur. Deliller konuşur, gerçekler ortay çıkar. Ve bugün hukuk konuştu. Adalet yerini buldu. Mahkeme kararında sanığın suçu işlediğine karar verildi.
Bu süreçte çok şey yaşadım, yalnız bırakıldım, iftiralara uğradım, hakkımda çok şey söylendi. Hayatım, işim, ailem ve huzurum ağır sınavlardan geçti. Ama buna rağmen adalete olan inancımı hiç kaybetmedim. Hakkımı büyük bir özveriyle savunan değerli avukatıma, adaletin tecellisine katkı sağlayan yargı makamlarına, bana inanan, yanımda olan ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.
Ercan Deniz, geçtiğimiz günlerde kardeşi Özcan Deniz’in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundmuştu.