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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak

        Bakan Şimşek: Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 14:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor. Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor" dedi.

        Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüşün sürdüğünü aktaran Şimşek, "Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır. Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir. Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır" açıklamasında bulundu.

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        #ekonomi
        #Sermaye piyasaları
        #fon
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