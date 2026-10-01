Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan "Netanyahu'ya destek" sorusuna "Siyasetle ilgilenmiyorum" yanıtı

        Trump'tan "Netanyahu'ya destek" sorusuna "Siyasetle ilgilenmiyorum" yanıtı

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yapılacak seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "siyasetle ilgilenmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum

        Trump, TIME dergisinin bu ayki kapağında yer alarak derginin kapağında bugüne kadar en çok yer alan isim oldu.

        Dergiye verdiği röportajda İran konusuna değinen Trump, İran'ı vurarak ülkeyi zayıflattıklarını ve durdurduklarını​​​​​​​ iddia etti.

        Trump, "İran her şeyini kaybetti. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum." diye konuştu.

        İran'a saldırdıklarında İran'ın buna Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceğini düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine, "Ellerinde her zaman bir tehdit vardı ve bu, bir süre işe yaradı ama biz bu tehdidi temelden ortadan kaldırdık." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Geçen hafta "İran'ı ortadan kaldıracağız." açıklamasını yapıp yapmadığının sorulması üzerine Trump, "Evet, bunu yapacağım, bu mümkün." dedi.

        "İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik"

        "Kendisini barış başkanı olarak nitelendiren biri bir halkı yok edebileceğini nasıl söyleyebilir?" sorusu üzerine Trump, "Çünkü İran'ı ortadan kaldırarak dünyaya barış getirdik. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum." şeklinde yanıt verdi.

        İran'ın yaptığı ateşkes teklifini neden reddettiğine ilişkin soruya Trump, "Hürmüz Boğazı'nı açmak için bir teklif yaptılar. Bu teklifin bazı yönlerini gördünüz, hepsini değil. Hiç yeterli değildi." yanıtını verdi.

        REKLAM

        ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra ABD'nin İran'a saldırılarını artırıp artırmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Bu, mümkün." yanıtını verdi.

        Trump, basında çıkan "ABD'nin cephanesi tükeniyor" iddialarını yalanlayarak "Bazı mühimmat türleri, diğerlerine kıyasla biraz daha düşük seviyede. Bunun yanı sıra oldukça güçlü olan ve şimdiye kadarki en yüksek gücüne ulaşmış bulunan orta ve orta-üst sınıf mühimmat seçeneklerimiz de mevcut." ifadelerini kullandı.

        İsrail seçimlerinde Netanyahu'yu desteklemekten kaçındı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırıları öncesi uyarıldığı haberlerini ilk kez duyduğunu söyleyen Trump, "Bunun böyle olduğunu sanmıyorum. Bilseydi, bu konuda bir şey yapardı. En azından insanları alarma geçirirdi." yorumunu yaptı.

        REKLAM

        İsrail'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'yu destekleyip desteklemediği sorusunu Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, artık siyasetle ilgilenmiyorum, sadece popüler olduğumuzu söyleyebilirim." diye geçiştirdi.

        Sorunun tekrarlanması üzerine Trump, "Hayır, benim önceliğim, İsrail'i savunmalarına yardım etmek." ifadesini kullandı.

        Seçimleri Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un kazanması durumunda ne yapacağı sorusuna ise Trump, "Hakkında kötü şeyler duymadım." dedi.

        Trump, Eisenkot hakkında, "İnsanlar tıpkı beni defalarca gözden çıkardıkları gibi Bibi'yi de defalarca gözden çıkardılar. Ben olsam Bibi'yi hafife almazdım." diye konuştu.

        REKLAM

        Trump, İsrail'de oldukça sevildiğini de iddia ederek "Beni yüzde 99 oranında seviyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Suudi Arabistan'ı Husi saldırılarına karşı korumadığı anımsatılınca Trump, "Onlarla ilişkimiz gayet iyi. Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları korudum. Ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan şimdi var olamazdı. Gezegenden silinmiş olurdu." dedi.

        ⁠Yapay zeka

        Trump, yapay zekadan bahsederken artık "süper zeka" tanımlamasını kullandığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bu tanımlamaya katıldığını vurguladı.

        Yapay zeka sektörünü "yeni bir sanayi devrimi" olarak tanımlayan Trump, sektörün ekonomik potansiyelinin oldukça fazla olduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Şi ile yaptığı görüşmede yapay zekayı da ele aldıklarını aktaran Trump, ABD'nin yapay zeka alanında Çin'in önünde olduğunu savunarak ülkesinin bu alandaki ilerlemesini yavaşlatmak istemediğinin altını çizdi.

        ABD'de veri merkezlerinin yaygınlaşmasını desteklediğine vurgu yapan Trump, bu tesisleri kabul etmeyen kentlerin ekonomik fırsatları kaçıracağını savundu.

        "Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim"

        Trump, veri merkezlerinin yerel ekonomilere gelir ve istihdam sağladığını, Amerikan teknoloji şirketlerinin büyük altyapı yatırımlarını ülke dışında gerçekleştirmesinden de rahatsızlık duyduğunu söyledi.

        REKLAM

        Avrupa ülkelerinin veri merkezi yatırımlarını ABD'den çekmeye çalıştığını ileri süren Trump, Google'ın Finlandiya'daki büyük tesisini örnek göstererek "Bundan memnun değilim." diye konuştu.

        Sektör liderlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye ilişkin "Sam Altman'ı seviyorum. Zeki. Dario da zeki. Hepsi zeki. Çok yüksek IQ seviyesine sahip insanlarla çalışıyoruz. Çok, çok yüksek. Bu iyi bir şey." görüşünü paylaştı.

        Trump, "Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim." ifadesini kullandı.

        Ara seçimler

        Trump, kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin durumuna ilişkin soruya, seçim kampanyalarına katılması halinde partisinin iyi bir sonuç alacağını düşündüğünü belirtti.

        REKLAM

        Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinin kontrolünü kaybetmesi ihtimaline karşı ise Trump, Demokratların böyle bir durumda kendisinin üzerine gidebileceğini, kendisinin de onlara karşılık vereceğini vurguladı.

        Trump, başkanlık performansının beğenilmediğini ve Cumhuriyetçilerin seçimlerde geride olduğunu gösteren anketlerin​​​​​​​ de gerçeği yansıtmadığını savundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #Netanyahu
        #israil
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güllü'nün kızı Tuğyan: Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım
        Güllü'nün kızı Tuğyan: Eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Yabancı fırtınada fırsat gördü
        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi
        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        "Sermaye piyasalarımız dayanıklı bir yapıya kavuşacak"
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        'Özgür Filistin' turnesi yok sattı
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike!
        "M.City küme düşmesin"
        "M.City küme düşmesin"
        Jim Carrey gizlice evlendi!
        Jim Carrey gizlice evlendi!
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        "Ya teröristti ya da dengesizdi"
        "Ya teröristti ya da dengesizdi"
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"
        "Çok güzel bir oyunculuk izledik"