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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de büyük korku! "Manchester City küme düşmesin"

        Premier Lig'de büyük korku! "Manchester City küme düşmesin"

        Manchester City hakkındaki mali ihlal kararı İngiltere'de gündem olurken, 15 Premier Lig ekibi ise Manchester City'nin küme düşürülmesini istemiyor. City'nin ligden ihracı halinde büyük bir ekonomik kayıp yaşayacaklarını öngören kulüpler, bu nedenle City'ye farklı bir yaptırım uygulanmasından yana görüş bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        "M.City küme düşmesin"

        Mali ihlaller nedeniyle ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalan Manchester City'nin nasıl bir cezaya çarptırılacağı merak edilirken, Premier Lig'in geleceği de tartışma konusu oldu.

        Sky Sports News muhabiri Rob Dorsett'in haberine göre; Manchester City'nin küme düşme ihtimaline karşı görüş bildiren ve isimleri açıklanmayan Premier Lig'in iki üst düzey yöneticisi, Manchester City'nin ligden ihraç edilmesinin yaratabileceği büyük ekonomik kayıp nedeniyle 15 kulübün böyle bir kararı desteklemeyeceğini belirtti.

        Bazı kulüplerin ise organizasyonun itibarı ve sportif dürüstlüğü için ihracın gerekli olduğu görüşünde birleştiği ifade edildi.

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        "DİĞER KULÜPLERE ÇOK CİDDİ MİKTARDA PARAYA MAL OLUR"

        İsminin açıklanmasını istemeyen yöneticilerden biri, Sky Sports News'e yaptığı değerlendirmede, Manchester City'nin küme düşürülmesinin lige çok büyük zarar vereceğini belirterek,"Manchester City ihraç edilirse bunun ligdeki herkes için çok büyük ticari sonuçları olur ve nihayetinde diğer kulüplere çok ciddi miktarda paraya mal olur." ifadesini kullandı.

        PARA CEZASI, PUAN SİLME, TRANSFER YASAĞI...

        Manchester City'yi 114 farklı mali ihlal yapmaktan suçlu bulan bağımsız komisyon, köklü kulüp için 'küme düşürme' yaptırımını uygulayabilir. Diğer olası cezalar arasında para cezası, puan silme ve/veya transfer yasağı bulunuyor.

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        #manchester city
        #premier lig
        #İngiltere
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