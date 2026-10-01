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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Flydubai uçağındaki olayla ilgili açıklama: "Ya teröristti ya da dengesizdi"

        ABD Başkanı Trump'tan Flydubai uçağındaki olayla ilgili açıklama: "Ya teröristti ya da dengesizdi"

        ABD Başkanı Trump, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında kaptan pilotu bıçaklayan yardımcı pilotun kimliğine ilişkin net bir bilgi bulunmadığını belirterek, olayla ilgili "çok sayıda asılsız hikaye" dolaştığını söyledi. Trump, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        "Ya teröristti ya da dengesizdi"

        ABD Başkanı Donald Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." dedi.

        Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Flydubai uçağında yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Konuyla ilgili çok sayıda asılsız hikayenin dolaştığını ve ne olup bittiğinin net şekilde bilinemediğini söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olaya ilişkin uzun görüşme yaptığını belirterek, "Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." görüşünü paylaştı.

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        Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı.

        Kendisine yolcunun pilotu koltuktan çekip çıkardığının ve arkaya fırlattığının anlatıldığını, bu yolcunun daha önce hiç uçak kullanmadığını belirten Trump, şaşkınlığını gizlemeden "Kumandayı aldı, yukarı çekti ve uçak düşmeden önce düz uçuşa geçmesini sağladı." dedi.

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        Netanyahu'nun, yolcunun acil durumda ne yapması gerektiğini televizyon programından öğrendiğini söylediğini aktaran Trump, bu kişinin söz konusu programı sık sık izlediğinin aktarıldığını dile getirdi.

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        Trump, "Bu programı çok izlediğini ve bir bakıma uçak kullanmayı onu izleyerek öğrendiğini söylemiş. Bu, akıl almaz bir şey." dedi.

        Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayan Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

        UÇAKTA 4 ABD VATANDAŞI BULUNUYORDU

        ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

        Sözcü, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken Suudi Arabistan'a acil iniş gerçekleştiren uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğunu doğrulayarak, "Yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve uçakta bulunan tüm ABD vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

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        ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğunun, olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerle temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu ciddiyetle ele aldığını belirtti.

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