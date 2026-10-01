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        Haberler Ekonomi Maden TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor

        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor

        TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Maden Teknolojileri Yarışması, madencilikte dijitalleşmeden yapay zekaya, otonom sistemlerden ileri cevher işleme teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeleri bir araya getiriyor. Türk Altın İşletmeleri'nin yürütücülüğünü üstlendiği yarışmanın birincisi 3 Ekim Cumartesi günü TEKNOFEST'te açıklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 17:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TEKNOFEST'te maden teknolojileri yarışıyor

        TEKNOFEST denildiğinde daha çok havacılık, uzay ve savunma teknolojileri ve yarışmaları öne çıkıyor. Ancak bu yıl ilk kez festivale eklenen Maden Teknolojileri Yarışması da büyük ilgi görüyor.

        Bu adımın arkasında ise madenciliğin son yıllarda geçirdiği dönüşüm var. Zira madencilik artık yalnızca yer altındaki kaynağın çıkarılmasından ibaret bir sektör olarak görülmüyor. Kritik hammaddeler; enerjiden savunmaya, elektrikli araçlardan ileri teknoloji üretimine kadar birçok sektör açısından stratejik önem taşırken, bu kaynakların işlenmesi, izlenmesi, verimli kullanılması ve teknolojiyle entegre edilmesi de giderek daha kritik hale geliyor.

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        Türk Altın'nin yürütücülüğünü üstlendiği Maden Teknolojileri Yarışması da bu dönüşüme odaklanıyor. Yarışma ile madencilik sektöründe dijitalleşmenin hızlandırılması, otonom üretim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yerli mühendislik çözümlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        YAPAY ZEKADAN OTONOM MADENCİLİĞE

        Yarışma kapsamında yer alan projeler; ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılımla tasarlanan arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri gibi alanlara odaklanıyor.

        Stratejik madenlerin uç ürüne dönüştürülmesi, akıllı ve otonom maden araçlarının geliştirilmesi, yapay zeka destekli planlama yazılımları ile atık ve e-atıklardan değerli metal geri kazanımı da yarışmanın kapsadığı başlıklar arasında bulunuyor. Sürdürülebilir su yönetimi ve rehabilitasyon çözümleri de geliştirilen proje alanları arasında yer alıyor.

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        YARIŞMACILAR TEKNOFEST'TE BULUŞTU

        Üniversite öğrencileri, mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcilerinin geliştirdiği projeler arasından son aşamaya kalan ekipler, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST kapsamında projelerini sergiliyor.

        TEKNOFEST'e 2026'da ilk kez eklenen Maden Teknolojileri Yarışması ile hem akademi, sanayi ve girişimcilik ekosisteminin madencilik teknolojileri alanında bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

        KAZANAN CUMARTESİ AÇIKLANACAK

        Maden Teknolojileri Yarışması'nın birincisi 3 Ekim Cumartesi günü TEKNOFEST'te açıklanacak.

        Yarışmada birinci olan ekip 18 Cumhuriyet altını, ikinci 12 Cumhuriyet altını, üçüncü ise 6 Cumhuriyet altını kazanacak.

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