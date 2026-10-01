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        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!

        Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle FIFA'dan üç dönem transfer yasağı alan Fenerbahçe, yapılan ödemenin ardından yasağı kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:13 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!

        FIFA, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye üç dönemlik transfer yasağı uygulamıştı.

        Sarı-lacivertli kulüp, yasağın ardından yapılan açıklamada, "Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En-Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksitin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksiti ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksitin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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        YASAK KALDIRILDI

        FIFA, Fenerbahçe'nin yaptığı 2.9 milyon euroluk ödemenin ardından transfer yasağını kaldırdı.

        Sarı-lacivertliler, yasağın kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı:

        "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır."

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