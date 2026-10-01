Bugün Ne Oldu? 1 Ekim 2026 haberleri: TBMM yeni yasama dönemine başladı, Fon soruşturmasında 2 önemli gelişme, Benzinde eşel mobile kademeli sistem, Mabel Matiz'e hapis istemi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MECLİS YENİ YASAMA DÖNEMİNE BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi bugün başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni Anayasa çağrısını tekrarladığını söyleyerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinde emin adımlarla yürüneceğini ifade etti. Kurtulmuş fon soruşturması için ise "Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖR BİTME NOKTASINA GELMİŞTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Meclis açılışında yaptığı konuşmada, "Terör bitme noktasına gelmiştir. Çerçeve yasa Türkiye'nin hasımlarını üzmüştür. Gerekli adımlar atıldığında, ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır" dedi. "Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz." dedi.

SPK İSTEĞE BAĞLI İADE HESAPLARI AÇILDIĞINI DUYURDU

Fon soruşturmasında da iki önemli gelişme yaşandı. İlki; SPK, Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' açıldığını duyurdu. Tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenler, bunları kendi isteği ile iade edebilecek.

TASFİYE EDİLEN FONLARDA ARA ÖDEME YAPILACAK

İkinci gelişme ise tasfiye edilen fonların ödemesiyle ilgili... SPK; Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy fonlarında tasfiye süreci, öncelikle “Para Piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlayacak. Fonlar yatırımcı sayısına göre en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin, "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor." dedi. Şimşek ayrıca "Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır" diye de ekledi.

BENZİNDE EŞEL MOBİLE KADEMELİ SİSTEM

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor.

VAHAP SEÇER VE 58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in da aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

REYHANLI SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI

MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer aldı.

MABEL MATİZ HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ha Leylim" şarkı klibi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN: EĞER ONU GÖRSEYDİM TUTMAYA ÇALIŞIRDIM

Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında savunması alınan Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki suçlamaları reddetti. Gülter, olay gecesi annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, "Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim, eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım" dedi.

ÇIRALI'DA SON CARETTA CARETTA YUVASI DA AÇILDI

Antalya'nın caretta caretta yuvalama alanlarından Çıralı sahilinde, bu sezon 117 yuvadan 3 bin 458 yavru denizle buluştu. Açılan son yuvayla sahilde bu yılki yumurtlama sezonu sona erdi.