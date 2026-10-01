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        Haberler Dünyadan Jim Carrey gizlice evlendi! "En değerli yol arkadaşım" dediği Min Ah ile özel bir tören yaptı

        Jim Carrey gizlice evlendi! "En değerli yol arkadaşım" dediği Min Ah ile özel bir tören yaptı

        Jim Carrey, "Muhteşem kız arkadaşım", "En değerli yol arkadaşım" nitelendirmelerini yaptığı sevgilisi Min Ah ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Jim Carrey gizlice evlendi!

        Jim Carrey, üçüncü kez nikah masasında "Evet" dedi. 64 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Min Ah ile Los Angeles'ta sade ve özel bir törenle evlendi.

        Min Ah
        Min Ah

        Çiftin düğün haberi, bu yılın başlarında Fransa'daki César Ödülleri'nde ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkmalarından sadece birkaç ay sonra geldi. Carrey o törende Onursal Ödül almıştı.

        Hem oyuncu hem de ressam olan ve Los Angeles'ta yaşayan Min, törende Jim Carrey'nin kızı Jane ve torunu Jackson ile yan yanaydı. Carrey, ödül konuşmasında Min'i "En değerli yol arkadaşım" olarak nitelendirmişti.

        Carrey tören sırasında, "Harika aileme, kızım Jane'e ve torunum Jackson'a teşekkür ederim. Sizi şimdi ve sonsuza dek seviyorum. Muhteşem kız arkadaşım Min'e teşekkür ederim. Seni seviyorum Min" diye seslenmişti.

        Carrey ve Min çiftinin ne kadar süredir birlikte oldukları net olmasa da, Şubat 2022'de Los Angeles'ta bir gece dışarıda birlikte görülmüşlerdi.

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        Jim Carrey ile eşi Lauren Holly ve kızı Jane (1995)
        Jim Carrey ile eşi Lauren Holly ve kızı Jane (1995)

        Carrey daha önce 1987-1985 yılları arasında eski oyuncu Melissa Womer ile evliydi ve bu evlilikten Jane adında bir kızı oldu. Daha sonra 1996'da 'Dumb and Dumber' filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile evlendi ve bir yıl sonra boşandılar.

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        #Jim Carrey
        #evlilik
        #düğün
        #nikah
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