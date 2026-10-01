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        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi

        Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. AKOM da, yağışların, yarın sabah 08.00'den itibaren etkisini artıracağını ve aralıksız fırtınanın hızının saatte 70 km'ye ulaşacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Bu gece başlıyor... Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ile Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        SEL VE TAŞKINLARA DİKKAT

        Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        AKOM'DAN SAATLİ UYARI

        AKOM'dan yapılan açıklamada ise "Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren (08.00) etkisini artırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (60-70 km/sa) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-20 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

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        DENİZLER İÇİN KRİTİK UYARI

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği beklenirken, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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