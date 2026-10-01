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        Haberler Ekonomi Borsa SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu

        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' açıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 10:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu

        Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF), tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için farklı hesaplar açtığını duyurdu.

        SPK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen; her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açılmıştır.

        İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır.

        Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına “Genel Hisse İade Hesabı” açılmıştır.

        Söz konusu hesapların bilgileri aşağıda yer almaktadır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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