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        Haberler Magazin Nev karaciğer nakli bekliyor

        Nev karaciğer nakli bekliyor

        Nev olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nev'in karaciğer nakli olması gerektiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        Nev nakil bekliyor

        “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. 57 yaşındaki şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı.

        Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; 4 gün önce yoğun bakımdan çıkan şarkıcının karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" dedi.

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