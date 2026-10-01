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Akıllı gözlüklere karşı kadınlara tavsiye: Şarkı çalın!

Akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınlara verilen bir tavsiye viral oldu: Filme alındığınızda şüpheleniyorsanız, bulabildiğiniz en yüksek sesli Disney şarkısını çalın. Çünkü müzik, kadınlardan daha fazla korunuyor

Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:53 Güncelleme: 01 Ekim 2026 - 12:05
Melike Tümer
Haberler Stil Akıllı gözlüklere karşı kadınlara tavsiye: Şarkı çalın!

Fotoğraf ve video çekmeyi, müzik dinlemeyi ve yapay zeka özelliklerinden yararlanmayı sağlayan Meta’nın akıllı gözlükleri yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Ama dünyada, kadınlar açısından yarattığı tehlikeyle ve buna karşı verilen tavsiyeyle gündemde.

Gözlükler, hayatı kolaylaştırıcı etkisinin yanında, özellikle kadınlar için yeni bir mücadele alanı yarattı. Kadınlar, Meta gözlükleriyle gizlice kendilerini kaydeden erkeklere karşı ne yapacaklar? Kadınlara internet dünyasında sunulan yaygın öneri şu: Birinin sizi gizlice Meta akıllı gözlüklerle filme aldığından şüpheleniyorsanız, bulabildiğiniz en yüksek sesli Disney şarkısını çalın!

Teoriye göre, telif hakkıyla korunan müzik YouTube, TikTok veya Instagram'daki otomatik filtreleri tetikleyecek ve video asla yayında olmayacak.

2021'de çıkan akıllı gözlüklerin, bugün ABD ağırlıklı olmak üzere küresel çapta sadece 2025 yılında 7 milyonun üzerinde satıldığı biliniyor. Bu yayılmanın getirdiği rahatsız edici etkilerden yola çıkılarak, geçtiğimiz temmuz ayı sonlarında LinkedIn, Threads ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında kadınlara verilen tavsiye dolaşıma girdi.

MÜZİK, KADINLARDAN DAHA FAZLA KORUNUYOR

ABD'de ve bazı Avrupa şehirlerinde kadınların bu viral stratejiyi uygulama nedeni, Disney'in telif hakkı uygulamasının çoğu platformun taciz karşıtı politikalarından daha agresif olmasından kaynaklanıyor. Görünüşe göre müzik, kadınlardan daha fazla korunuyor!

Tavsiyenin viral hale gelmesi, kadınların yaşanmış hikayelerinden ortaya çıktı. Ocak ayında BBC, yayımladığı bir haber için İngiltere, ABD ve Avustralya'da gözlükle filme alınan yedi kadınla görüştü.

Bunlardan biri, İngiltere'nin Brighton şehrindeki plajda kendisine yaklaşıldığını, sonrasında videosunun yaklaşık bir milyon kez izlendiğini, yüzlerce cinsel ve aşağılayıcı yorum aldığını anlattı.

Kadın, polise gittiğinde ise kamusal alanda insanları filme almanın yasalara aykırı olmadığı söylendi. Bir diğer kadın ise videosunun TikTok'ta 1,3 milyon kez izlendiğini gördü. Telefon numarası videoda görünüyordu ve haftalarca, bazen gecenin ortasında bile aramalar ve mesajlar aldı.

AKILLI GÖZLÜK VAKALARI

ABD'nin Teksas eyaletinde bir bakkalda bir adama numarasını veren Manic Muse adlı bir DJ, daha sonra adamın kendisini akıllı gözlükle filme aldığını fark etti. Videoyu yayınlamamasını rica etti, ancak adam yine de yayınladı. Video 23 milyon izlenmeyi geçti. Londra'da bir kadın, kendisini filme alan adamdan videoyu kaldırmasını istediğinde, adamın bunun ücretli bir hizmet olduğunu söylediğini belirtti.

2025'in sonlarında, San Francisco Üniversitesi Kamu Güvenliği Bölümü, Meta gözlük takan bir adamın kadın öğrencilere istenmeyen yorumlarda bulunduğu ihbarı üzerine kampüs genelinde uyarılar yayımladı. Görüntüler bir TikTok hesabına yüklenmişti.

Mayıs 2025'te, Barselona'daki yetkililer, akıllı gözlük kullanarak halka açık alanlarda kadınların 320'den fazla videosunu gizlice kaydeden ve ardından bu görüntüleri ücretli flört kurslarını tanıtmak için yükleyen bir adamı tutukladı. Bu, akıllı gözlüklerle doğrudan bağlantılı ilk büyük suç davalarından biriydi.

BBC, CNN International ve New York Times tarafından yapılan araştırmalar, spor salonlarında, havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde ve toplu taşıma araçlarında kadınları gizlice filme almak üzerine kurulmuş düzinelerce hesabı ortaya çıkardı.

İLK OLARAK POLİSLER UYGULADI

İstenmeyen kayıtları engellemek için telif hakkını silah olarak kullanma fikri, kadınların akıllı gözlüklerden kendilerini savunmasıyla başlamadı. Bu fikrin öncüsü, hiç beklenmedik bir şekilde, polis memurlarının devriye gezilerinin görüntülerini, vatandaşların YouTube'a yüklemesini engellemeye çalışmasıydı.

Nisan 2022'de bir YouTuber, ABD'nin Santa Ana şehrinde gece geç saatlerde çalıntı araç soruşturması sırasında polis memurlarını filme almaya başladı. Bir polis memuru, devriye arabasının hoparlörlerinden Disney şarkıları olan 'You've Got a Friend in Me', 'We Don't Talk About Bruno' ve 'Reflection'ı çalarak karşılık verdi. Ona nedeni sorulduğunda, polis memuru kamerada, "Çünkü telif hakkı var" dedi.

Bir yıl önce, California'da bir şerif yardımcısı, polis şiddetine karşı çıkan bir aktivist tarafından filme alınırken telefonunda Taylor Swift'in 'Blank Space' şarkısını çalmaya başladı ve onlara, "İstediğiniz kadar kaydedebilirsiniz. Sadece YouTube'a yüklenemeyeceğini biliyorum" dedi.

2022 yılına gelindiğinde, Illinois ve Beverly Hills'teki polis merkezlerinin bu taktiği aktif olarak birbirleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Bu yöntem, Meta'nın akıllı gözlüklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, yeni bir tehditle karşı karşıya kalan kadınlara da yayıldı.

MÜZİK OYUNU GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar, yüklenen videoları telif hakkıyla korunan sesler açısından taramak için otomatik telif hakkı tanıma kullanıyor. Disney, telif hakkı ihlallerine karşı oldukça agresif bir tutum sergiliyor. Ancak pratikte, birçok platform, telif için işaretlenmiş videoları kaldırmıyor; reklam gelirlerini telif hakkı sahibine yönlendiriyor, böylece görüntüler yayında kalıyor.

İçerik oluşturucular, yayınlamadan önce yapay zeka araçlarını kullanarak arka plan sesini kaldırabiliyor veya değiştirebiliyor. TikTok genellikle telif hakkıyla korunan parçaları sessize alıyor, ancak görsel içeriği olduğu gibi bırakıyor.

İŞE YARAMAYAN TAVSİYE NEDEN YAYILDI?

Bir şarkı açıp karşıdakinin telife takılmasını sağlama tavsiyesi, kadının filme alındığını fark edip bir şarkı bulup oynat tuşuna basacağını varsayıyor. Ancak akıllı gözlük videolarında bu tavsiyenin işe yaramamasının asıl nedeni, kadının genellikle filme alındığını fark etmemesi.

Rızası olmadan filme alınan bir kişinin korunması için, önce o videonun varlığını keşfetmesi gerekiyor. Bir şekilde hesabı buluyor, şikayet ediyor, sorunu açıklıyor ve engellenmesini bekliyor.

Eğer bu yöntem bu kadar güvenilmezse, neden bu kadar hızlı yayıldı dersiniz? Çünkü apaçık ortada olan tehlikeli bir gerçeği ortaya koyuyor, soruna dikkat çekiyor.

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