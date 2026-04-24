HT Gastro
Stil

Stil sahibi olmanın 10 yolu

Yeni trendler iki haftada bir sosyal medyanın derinliklerinden filizleniyor gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre gerçek stil trendlerin peşinden koşmak değildir. İşte stil sahibi olmanın 10 yolu...

Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:30 Güncelleme: 24 Nisan 2026 - 08:30
Habertürk
Stil; gerçek benliğinizi ve kendiniz gibi hissettiğiniz halinizi ortaya çıkaran şekilde giyinmekle ilgili. Söylemesi kolay ama uygulaması pek de kolay olmayan bir iş bu.

Bugünkü sorumuz şu: Kişisel stil gerçekte nedir ve nasıl keşfedilir?

Kişisel stil nedir?

Kişisel stilin sanatsal ve zirvedeki tanımı şöyle: Kişiliğinizin, duruşunuzun, ilgi alanlarınızın, karakterinizin, yaşam felsefenizin yaratıcı ve mistik şekilde uyum içinde olması. Bu durum Mick Jagger ya da Galler Prensesi Diana'yı stil ikonu haline getiren nadir bir nitelik. Çok az kişi bu zirveye ulaşabiliyor. Buna ulaşamasak da belirli kıyafetleri giyen biri olmaya çalışmak yerine, kim olduğumuzu yansıtan kıyafetler giymeyi öğrenebiliriz.

Kişisel stil geliştirmek kalıpları fark ederek, sınırları test ederek ve kendinizi geliştirerek kendinizle ilişki kurmaktır. Çoğumuza kendimizi nasıl gözlemleyeceğimiz hiç öğretilmedi. Bize neyin yakıştığı ve neyin uygun olduğu öğretildi, ama neyin doğru hissettirdiği öğretilmedi.

İşte şimdi kendi stilinizi oluşturmanız için takip etmeniz gereken bazı kurallardan bahsedeceğiz...

1) Sizi en iyi hissettiren şeyin ne olduğunu düşünün

Cevap muhtemelen zaten gardırobunuzda. Kesinlikle bir ‘vazgeçilmez’ kıyafetiniz vardır, işe yaradığını bildiğiniz ve kendinizi iyi hissettiren bir şey. O kıyafeti belirledikten sonra, onu bu kadar çok sevmenizin nedenini bulun. Kesimi mi? Rengi mi? Kendinizi güçlü mü hissettiriyor rahat mı? Bunu bulduğunuzda, benzer görünen veya hissettiren kıyafetler arayabilirsiniz.

2) Vücudunuz hakkında fazla düşünmeyin

Çoğumuz vücut şeklimizin ve bedenimizin ne giyeceğimizi belirlediğini düşünüyoruz. Buna şartlandırılmışız. Ama bu yaklaşım stil kavramının temelini sarsan bir durum. Vücut tipinize göre giyinmeye odaklanan moda tavsiyeleri genellikle vücudunuzun belirli kısımlarını gizlemeniz gerektiği gibi bir yanılgı yaratır. Bunu yaptığınızda, utanç ve korku içinde giyinirsiniz. Bu, asla gerçek kendiniz olmanıza ve bir stil geliştirmenize izin vermez.

3) Trendlerden aşırı etkilenmeyin

Çevrenizden ilham almak güzel etkiler yaratabilir. Ancak modaya çok fazla uymaya çalışırsanız kendiniz gibi değil de bir Pinterest panosu gibi giyinmeye başlarsınız. İnsanlar, varsayımsal bir şeye göre değil, kim olduklarına ve yaşadıkları hayata uygun giyinmelidir.

4) Çok fazla para harcamayın

Kendi stilinizi bulmak, maaşınızın tamamını yeni bir gardıroba harcamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Aslında, bu muhtemelen ters etki yaratır. Öncelikle, elinizde olanlarla denemeler yapın. Sahip olduklarınızı yeni şekillerde yeniden kombinleyerek başlayın. Daha önce hiç eşleştirmediğiniz kıyafetleri eşleştirin. Yeni bir parça alıp onu kombinleyerek denemeler de yapabilirsiniz. Bir giysi seçin ve onunla beş farklı görünüm oluşturu. Boş vaktiniz varsa, mağazada dolaşın ve ürünlere bakın. Ürünleri deneyin ve nasıl durduğunu, hangilerini beğendiğinize bakın. Eskiden giyim konusunda çok daha bilgiliydik çünkü internetten alışveriş yapılmıyordu.

5) Gardırop detoksu yapın

Kendi stilinizi bulana kadar birçok parçayı denemiş olabilirsiniz. Bu denemeler gardırobunuzda birçok gereksiz parçanın birikmesine neden olur ve kombin yapmak istediğinizde kafanızı karıştırı. Gardırop detoksu yapın. Her yeni sezon alışverişi öncesinde gardırobunuzun karşısına geçin ve giymediklerinizi bir kenara ayırarak yenilerine yer açın. Uzun zamandır giymediğiniz parçalara yeni bir şans tanıyın.

6) Klasikten şaşmayın

Sezonla beraber birçok trend değişse de klasikler hep yerli yerinde. Sağlam bir gardırop için temelinizi sağlamlaştırın, trendlere kapılmadan yatırımlık parçaları gardırobunuza kazandırın, tüm yıl ne giyeceğim derdine girmeyin

7) Kendiniz için giyinin

Sosyal medyanın gücünü artırmasıyla farkındaysanız birbirine tıpatıp benzeyen ve aynı giyinen kadınları sokaklarda daha çok görür olduk. Giyinmeyi bir zorunluluk ya da başkalarına güzel görünme çabası olarak görmeyi bırakın. Kendiniz için giyinin ve stilinizle ilgili yeni bir şeyler denemekten çekinmeyin. Günün sonunda ne modayı ne de trendleri ciddiye alın, stilinizden hiç kimse için ya da herhangi bir trend için ödün vermeyin.

8) Bütçe yapın ve beğendiğiniz parçayı alın

Her kadının sahip olmak istediği arzu nesnesi parçası vardır. Yılın belirli zamanlarında böyle bir parçayı alabilmek için bütçe planı yapın. Bütçenizi sarsmadan, hesabınızı bilerek tüm yıl istediğiniz ayakkabı, çanta ya da kıyafeti kendinize hediye alın. Bu, sizi trendlere veya pahalılığa yenilmeden stilinizi koruma konusunda motive eder.

9) Spor yapın

Giyinmek, alışveriş yapmak, süslenmek çok eğlenceli ancak vücut sağlınızı da ihmal etmemeniz gerekir. Sağlıklı bir beden, kendinden emin bir duruş getirir. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka pahalı spor salonlarına para saçmanıza gerek yok. Haftada 3 kez yapacağınız yarım saatlik tempolu yürüyüşler bile sağlığınız için çok önemli. Alacağınız yeni bir çift spor ayakkabı ise motivasyonunuzu artırabilir, bizden söylemesi...

10) Keşfetmeyi bırakmayın

Kişinin tarzı sabit değildir. Biz değişiriz, tarzımız da değişir. Bununla barışık olmayı öğrenmeliyiz.

Bu içeriği paylaş
