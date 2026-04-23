Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul soruşturmalarında soruşturma birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak.

Ceza adalet sisteminin hız, etkinlik ve koordinasyon ekseninde yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda; değişen suç tiplerine karşı kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda terör, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar, mali suçlar, dijital suçlar, dezenformasyon, afet ve büyük ölçekli kazalar ile faili meçhul dosyalar gibi yüksek öncelikli alanlarda merkezi koordinasyon, veri temelli analiz ve ihtisaslaşma esas alınıyor. Uygulama birliğini sağlamak, adli süreçleri hızlandırmak, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve politika üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay imzasıyla 7 ayrı ihtisas daire başkanlığı kuruldu.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

Faili meçhul soruşturmalarla ilgili kurulan Failii Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmişteki faili meçhul olayları mercek altına alacak. Daire Başkanlığı, genellikle delillerin karartıldığı veya ilk aşamada delillere ulaşılamadığı gözetilerek, suçların cezasız kalmaması ve soruşturma birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kurula başkanlığın görevleri ise derdest dosyaların sistematik incelemesini sağlamak ve yeniden değerlendirme süreçlerini yönetmek, veri toplama, analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek, teknik ve analitik yöntemler konusunda rehberlik sağlamak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek, kamuoyu iletişimi süreçlerine destek vermek, alan istatistiklerini üretmek ve yayımlamak ve son olarak bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.

TERÖR SUÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Söz konusu dairelerin görev ve yetki çerçevesi ise Anayasal düzeni, kamu güvenliğini ve toplum huzurunu hedef alan terör suçları kapsamında ülke genelindeki uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve stratejik hedef geliştirme süreçlerine katkı sağlamak, soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve üst makamlara sunulmak üzere raporlamak, kamuoyunu ilgilendiren olaylarda basın iletişimi süreçlerine destek vermek ve koordinasyonu sağlamak, alanına ilişkin istatistikleri derlemek ve yayımlamak ve bakanlıkça tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek şekilde belirlendi.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE AKLAMA SUÇLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Terörün finansmanı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında ise ulusal ölçekte uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve politika geliştirme süreçlerine katkı sunmak, mali soruşturma süreçleri, elkoyma, müsadere, tüzel kişilere yönelik yaptırımlar ve kovuşturma verilerini sistematik olarak analiz etmek, karar alma süreçlerine veri temelli bilgi notları hazırlamak, basın iletişimi ve kamuoyu bilgilendirme süreçlerine destek vermek, istatistik üretimi ve yayımını sağlamak, bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek şeklinde bir görev çerçevesi çizildi.

DOĞAL AFET VE KAZALAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Deprem, sel, yangın ve büyük ölçekli kazalara ilişkin adli süreçlerle ilgili ülke genelindeki uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, soruşturma ve kovuşturma verilerini analiz ederek karar destek mekanizmalarına katkı sağlamak, kamuoyuna yönelik bilgilendirme süreçlerini koordine etmek, alan istatistiklerini üretmek ve yayımlamak bunun yanı sıra bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olarak belirlendi.

ÖRGÜTLÜ, NARKOTİK VE EKONOMİK SUÇLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Bir diğer daire örgütlü suçlar, narkotik ve ekonomik suçlarla mücadele kapsamında da suç örgütlerine ilişkin yapısal ve analitik değerlendirmeler yapmak, adli süreç verilerini toplayarak analiz etmek ve raporlamak, kamuoyu iletişimini desteklemek ve koordine etmek, alan istatistiklerini üretmek ve yayımlamak son olarakta bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olarak görev dağılımı yapıldı. Ayrıca yeni yapılanma kapsamında organizasyonel sadeleşme ve fonksiyonel etkinlik hedefleri doğrultusunda Örgütlü Suçlar Takip Bürosu kaldırılıp bu alandaki görev ve sorumluluklar bu başkanlık tarafından yürütülmesine karar verildi.

KAMU DÜZENİ, DİJİTAL ORTAM GÜVENLİĞİ VE DEZENFORMASYONLA MÜCADELE DAİRE

Kamu düzenini ciddi şekilde bozan ve kamuda hassasiyet oluşturan suçlarla ilgili güncel ve medyaya yansımış haberlerle ilgili kurulan Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığının görevleri ise güncel olaylara ilişkin adli süreç verilerini izlemek ve analiz etmek, Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilgili birimler arasında bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak, basın açıklamaları ve medya iletişimi süreçlerine kurumsal destek vermek, alan istatistiklerini derlemek ve yayımlamak son olarakta yine Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek şeklinde olduğu kaydedildi.

ADLİ EMANET DAİRE BAŞKANLIĞI

Suç eşyası ve suçla ilgili ekonomik kazancın, muhafaza altına alınması, elkonulması, gönderilmesi, elden çıkarılması, iadesi, müsaderesi, imhası ile adli emanet ve depolarının denetim ve gözetimiyle ilgili kurulan başkanlık ise adli emanet hizmetlerinin etkinliğini artırmak üzere organizasyonel yapı kurmak ve süreçleri izlemek, suç eşyasına ilişkin iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütmek, veri analizi ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, personel eğitimlerini planlamak ve uygulamak, standartları belirlemek ve uygulama birliğini sağlamak, denetim ve kontrol mekanizmalarını işletmek, istatistik üretimi ve yayımını sağlamak akabinde bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek olduğu ifade edildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN PAYLAŞIM

Gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından ayrıntıları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz.

"Gülistan Doku soruşturması" gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz.

Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.

Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:

▪️ Adli Emanet Daire Başkanlığı

▪️ Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

▪️ Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

▪️ Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

▪️ Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

▪️ Terör Suçları Daire Başkanlığı

▪️ Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.