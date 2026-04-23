Galatasaray'dan TFF'ye çok sert Yasin Kol tepkisi!
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasına sert tepki gösterdi. Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." ifadelerini kullandı.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 12:48
TFF, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hakem Yasin Kol'u atarken, sarı-kırmızılılar bu karara çok sert tepki gösterdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF ile ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.
Dursun Aydın Özbek"
