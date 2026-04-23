Türkiye, dünyanın en büyük sahnesi

Kültür ve sanat, tarih boyunca şehirlerin ruhunu besleyen en hayati damar oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu kavramı başka bir boyuta taşıyarak kültürel mirasa sahip çıkışın ve bu mirası modern dünyayla harmanlama hikâyesine dönüştü.

2023'te Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dünyanın en büyük festivali olduğunu ve Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmesi gerektiğini yazdığımda, bu görüşümü abartılı bulanlar olmuştu. Oysa sunduğum argümanlar oldukça netti. Festivalin düzenlendiği 11 ilin toplam alanı Türkiye yüzölçümünün; % 17'sine, barındırdığı nüfus ise ülke genelinin % 25'ine tekabül ediyordu. Etkinlik sayısı ve katılan sanatçı çeşitliliğiyle de dünyada benzeri olmayan bir model sunuyordu.

Sadece rakamlar değil, festivalin derinliği de bu büyüklüğü destekliyordu. 100 gün süren bu maraton, gastronomiden; arkeolojiye, dijital sanatlardan; geleneksel el sanatlarına, operadan; popüler müziğe kadar uzanan geniş yelpazesiyle kültürel erişilebilirliğin sınırlarını zorlamıştı.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu ünvanı çok daha ileri bir seviyeye taşıdı. Bu yıl, 204 gün boyunca sürecek olan kültür - sanat maratonu, Türkiye'nin demografik ve coğrafi zenginliğinin bir özeti niteliğindeki 26 şehirde gerçekleştirilecek.

Rakamsal verileri, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sadece bir etkinlik serisi değil, ulusal bir kültür seferberliği olduğunu gösteriyor.

2026'NIN SAYISAL VERİLERİ

♦ Coğrafi Kapsam... Festivalin düzenleneceği 26 şehrin toplam 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün % 46'sına denk geliyor.

♦ Demografik Erişim... Bu illerde yaşayan 59.826.303 kişi, Türkiye nüfusunun % 70'ini oluşturuyor.

♦ Kapsayıcılık... İstanbul’un 15 milyonu aşan metropol nüfusundan, Nevşehir'in 320 bin kişilik butik dokusuna kadar her ölçekte şehre dokunuluyor.

Komşu şehirlerden gelen ziyaretçiler ve dijital platformlar aracılığıyla sağlanan etkileşim de hesaba katıldığında; Türkiye Kültür Yolu Festivali aslında 780.043 km²'lik vatan toprağının tamamını ve 86 milyonu aşan nüfusun her bir ferdini kapsıyor. Sanatı, galerilerden çıkarıp halkın günlük yaşamına indiren bu organizasyon; Türkiye'yi dünyanın en büyük ve en yaygın sahnesine dönüştürürken şehirlerin hafızasını tazeliyor, ekonomisini canlandırıyor ve sanatı, sokağın bir parçası haline getiriyor.

NELER KAZANDIRIYOR? ♦ Düzenlendiği şehirleri bir cazibe merkezi haline getirerek rotasındaki tarihi yapıların ve ören yerlerinin restorasyonuna, bakımına ve modern standartlarda tanıtılmasına önayak oluyor. Kale, kütüphane, müze veya tarihi bir konağı ana odak noktası haline getiriyor. Bir şehre sadece etkinlik değil, bir kimlik de kazandırıyor. ♦ Türkiye'nin Avrupa Festivaller Birliği üyeliği gibi prestijli kurumlara üye olmasıyla şehirlerin dünya çapında bilinirliği artıyor. Bu da kültür turizmi odaklı bir marka değeri yaratıyor. ♦ Festival tarihleri, düzenlendiği illerde ciddi bir turizm dopingi yaratıyor. Kafelerden restoranlara, yerel el sanatları satıcılarından ulaşım sektörüne kadar şehirdeki tüm küçük işletmeler festival hareketliliğinden doğrudan faydalanırken hazırlık ve uygulama süreçlerinde organizasyon, lojistik ve teknik alanlarda yerel halk için yeni iş imkânları doğuyor. Turizmin yavaşladığı dönemlerde bile otellerin dolması, esnafın hareketlenmesi ve gastronomi duraklarının keşfedilmesi festivalin en büyük yan çıktılarından biri. ♦ Opera, bale veya dijital sanatlar gibi bazen ulaşılması güç görülen sanat dalları, meydanlara ve parklara taşınarak halkın her kesimine ücretsiz olarak sunuluyor. ♦ Her şehirde kurulan çocuk köyleri ve atölyelerle çocukların sanatla erken yaşta tanışması sağlanıyor. Bu, geleceğin sanatsever ve bilinçli nesillerini yetiştirmek adına en büyük sosyal yatırım olarak görülüyor. ♦ Farklı şehirlerin kendi kültürel kimliklerini ön plana çıkarması, toplumsal bağları ve kültürel etkileşimi güçlendiriyor. ♦ Sadece tarihi mekânları gezmeyi değil, o mekânların içinde sanat icra etmeyi sağlayarak kültürel mirası statik bir müze olmaktan çıkarıp yaşayan birer alana dönüştürüyor. ♦ Geleneksel el sanatlarını dijital sanatlarla aynı potada eritiyor. Dijital sanat sergilerinin binlerce yıllık kalelerde yapılması, mirasın modern dünyayla bağını koparmamasını sağlıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl; Şanlıurfa'dan başlayıp Adana'da sona erecek.