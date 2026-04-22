Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

TCMB ocak ayında yılın ilk toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ardından mart toplantısında ise faizi sabit bırakmıştı.

"ÖNCÜ VERİLER NİSANDA ANA EĞİLİMİN YÜKSELECEĞİNE İŞARET EDİYOR"

PKK'dan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtildi. Öncü verilerin ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

REKLAM

PPK, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti. Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağı belirtilerek, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulandı.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği kaydedildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceği ve likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.