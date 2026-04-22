Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkan Donald Trump'ın yardımcıları, İran'da kaybolan iki ABD hava kuvvetleri personelini kurtarma çalışmaları sırasında Trump'ı Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan (Situation Room) uzak tuttu. Haberde, askeri yetkililerin pilotları kurtarmak için seçenekler üzerinde çalıştığı sırada bu kararın alındığı öne sürüldü.

WSJ'nin haberine göre Trump, savaş uçağının düşürüldüğünü öğrendikten sonra saatler boyunca yardımcılarına bağırdı. Haberde, Trump'ın asıl kaygısının olayın Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimleri kazanma şansına zarar vermesi olduğu öne sürüldü.

REKLAM

Trump'ın tavrının, yardımcılarının onu Durum Odası'ndan uzak tutmasına yol açtığı; çünkü davranışlarının kurtarma operasyonunu sekteye uğratabileceğinden korkulduğu iddia edildi.

İddialar, Nisan 2026 başında İran güçlerinin bir ABD savaş uçağını düşürdüğü ve iki ABD hava personelinin kaybolduğu yönündeki haberlerin ardından sosyal medyada hızla yayıldı.

Facebook'ta paylaşılan gönderilerden birinde, Trump'ın "kriz sırasında öfke nöbeti geçirdiği" ve bu nedenle operasyondan uzak tutulduğu ileri sürüldü.

Söz konusu iddianın kaynağı, Wall Street Journal'ın 18 Nisan 2026 tarihli haberi oldu. Gazete, adı açıklanmayan "üst düzey bir yönetim yetkilisine" dayandırdığı haberinde, yardımcıların Trump'ı Durum Odası'na almaktansa gelişmeleri kendisine ayrı şekilde aktarmayı tercih ettiğini yazdı. Gerekçe olarak da Trump'ın "sabırsızlığının" kurtarma görevine zarar verebileceği gösterildi.

REKLAM

TRUMP CARTER ÖRNEĞİNİ VERDİ

Habere göre Trump'ın tepkisinin temelinde, başarısız bir kurtarma girişiminin siyasi sonuçlarından duyduğu korku yatıyordu. Gazete, Trump'ın 1980'de Jimmy Carter'ın seçim kaybetmesine yol açan İran rehine krizini örnek gösterdiğini aktardı.

Wall Street Journal, Trump'ın Mart 2026'da şu ifadeleri kullandığını yazdı:

"Jimmy Carter'a ne olduğuna bakarsanız… helikopterler ve rehineler yüzünden seçimi kaybettiler."

Haberde Trump'ın öngörülemez bir liderlik sergilediği de öne sürüldü:

"Dramadan beslenen bir başkan, savaş gibi yeni bir durumda alışılmadık ve maksimalist yaklaşımının daha da yoğun bir versiyonunu sergiliyor. Sertlik yanlısı ve uzlaşmacı tutumlar arasında gidip geliyor; perde arkasında işlerin ne kadar kötüleşebileceğiyle boğuşuyor."

Gazete ayrıca Trump'ın zaman zaman odağını kaybettiğini, Beyaz Saray'daki balo salonu planlarının ayrıntılarıyla veya ara seçim bağış kampanyalarıyla ilgilendiğini ve danışmanlarına başka konulara geçmek istediğini söylediğini yazdı.

WSJ'ye göre Trump, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı konusunda kamuoyunun olumsuz tavrından da rahatsızdı. Ayrıca İran rejiminin saldırılara direnebilmesi ve petrol sevkiyatı açısından kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nı kapatabilmesi de yönetim açısından baskı yarattı.