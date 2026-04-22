300’den fazla saldırı ihbarı, sıfır fail! Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı: 88 yıl önce Halifax'ta neler yaşandı?
İngiltere'nin Halifax kasabasında 1938 Kasım'ında yüzlerce saldırı ihbarı yapıldı. Sokaklarda gönüllü devriyeler dolaşmaya başladı, işletmeler kapandı, hatta Scotland Yard bile devreye girdi. Ancak tüm kasabayı esir alan bu korkunun ardındaki gerçek günler sonra ortaya çıktı ve herkes aynı soruyla baş başa kaldı: Ortada gerçekten bir katil var mıydı?
Kasım 1938’de İngiltere’nin kuzeyindeki Halifax’ta başlayan bir dizi saldırı iddiası, kısa sürede kitlesel paniğe dönüştü. ‘’Halifax Katili’’ adı verilen gizemli bir saldırganın kasabada dolaştığına inanıldı. Polis seferber oldu, halk sokaklara indi, gazeteler manşetler attı. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkan gerçek, kasabayı saran korkudan bile daha sarsıcıydı: Ortada hiç katil yoktu.
İLK KIVILCIM: 21 KASIM 1938
Olaylar 21 Kasım 1938 Pazartesi günü başladı. Şeker fabrikasında çalışan Mary Sutcliffe, vardiya çıkışı evine dönerken bir adamın saldırısına uğradığını söyledi. Kendini korumaya çalışırken bileğinden yaralandı. Kalabalık ve aydınlık bir bölgede yaşanmasına ragmen bu olay uzun süre ‘’gerçek’’ kabul edildi.
24 KASIM'DA İKİNCİ SALDIRI BİLDİRİLDİ
Sadece üç gün sonra, 24 Kasım’da bir kilise bekçisi olan Clayton Aspinall, benzer bir saldırıya uğradığını bildirdi. Başından darbe aldığını, elinde kesikler oluştuğunu söyledi.
Bu saldırı sonrası yerel gazeteler hemen devreye girdi. ‘’Halifax’taki ‘Bıçaklı Katil’in yakalanması için 10 sterlinlik polis ödülü’’ başlığını manşete taşıdı.
Polis hızlı bir şekilde harekete geçti, özel güvenlik önlemleri alındı ve halka uyarılar yapıldı. Sanki tüm toplum, kaçınılmaz bir saldırı dalgasına hazırmış gibiydi.
HİSTERİ ZİRVEYE ULAŞTI
Clayton’a yapılan saldırının ertesi gecesi 4 yeni saldırı ihbarı geldi. Kurbanlardan biri Percy Waddington’dı ve bu olaydan sonra histeri, tüm toplulukta ortak bir paniğe dönüştü.
Hilda Lodge, 25 Kasım’da bir bıçaklı saldırı ihbarında bulundu. Ancak yardım etmek için olay yerine giden yerel sakin Clifford Edwards ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Polis, suçsuz adamı ‘’saldırgan’’ ilan edilip linç edilmekten son anda kurtarabildi.
Saldırı haberlerinin artmasıyla birlikte gönüllü gruplar sokaklarda devriye gezdi ve polis, saldırganın bulunmasına yardımcı olmak üzere 80 kişiyi görevlendirdi. Şüpheli görülen insanlar kalabalıklar tarafından köşeye sıkıştırılıyor, neredeyse linç ediliyordu. Kasaba halkı artık sadece korkmuyor, ‘’avcıya’’ dönüşüyordu.
‘’SALDIRILAR’' YAYILDI
28 Kasım sabahı Constance Wood, yağmurluk giymiş bir adamın kendisini yere düşürüp kolunu kestiğini iddia etti. Saldırı haberi tüm mahalleye yayıldı. Bunun sonucunda mahalle sakinlerinden oluşan gruplar, yakınlarda yağmurluk giyen her erkeği kovalamaya başladı. Ancak kısa süre sonra Wood’un yaralarının basit bir düşme sonucu oluştuğu ortaya çıktı.
Saldırıların sayısı arttıkça ve olay basında yer buldukça, ülke genelinde bıçaklı saldırı vakaları bildirilmeye başlandı. Londra’da bile benzer sahte saldırı iddiaları ortaya atıldı.
ESKİ BİR GÖLGE: 1927 VAKASI
Aslında Halifax halkının korkusu tamamen sebepsiz değildi. 1927’de James Leonard isimli bir adam, kadınları takip edip kıyafetlerini kesmekten hapse atılmıştı.
Ancak 1938’de tarif edilen saldırganın özellikleri bu kişiyle örtüşmüyordu. Kurbanların hiçbiri net bir tarif veremiyordu.
DÖNÜM NOKTASI: 29-30 KASIM
29 Kasım’da Mary Sutcliffe ikinci kez saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak olay yerinde kimse saldırganı görmemişti.
Toplam ihbar sayısı 200 ila 400 arasına ulaştı. Aynı anda gelen yüzlerce ihbar nedeniyle polis birden fazla saldırgan olabileceğini düşündü. Bu nedenle Scotland Yard, 30 Kasım Salı günü olaya müdahil oldu.
BEDELİ AĞIR OLDU
Soruşturma için 112 polis memuru görev yaptı. 2.069 saat harcandı. 180 sterlinden fazla maliyet oluştu. Daha da önemlisi, masum insanlar hedef haline geldi.
Ruh sağlığı sorunlarıyla boğuşan 46 yaşındaki Michael McKeiven, suçlamalar ve baskıya dayanamayarak intihar etti. Beş kişi kamu düzenini bozma suçundan yargılandı, dördü hapse gönderildi.
2 ARALIK 1938: GERÇEK İLAN EDİLDİ
Halifax Courier Gazetesi şu başlıkla çıktı:
‘’Katil korkusu sona erdi.’’
Gazete, ortada gerçek bir saldırgan olmadığını ve olayların abartılarak kitlesel paniğe dönüştüğünü yazdı.
KORKUNUN KENDİSİ EN BÜYÜK TEHDİTTİ
1938 Halifax vakası, tarihe ‘’toplumsal histeri’’nin en çarpıcı örneklerinden biri olarak geçti.
Başlangıçta tek bir gerçek saldırı ihtimali varken söylentiler, medya etkisi ve psikolojik baskı birleşerek hayali bir katil yarattı. Ve bu hayali katil, gerçek birinden çok daha büyük bir kaosa neden oldu.
Haber kaynak: Crime Through Time, Medium
Görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur.