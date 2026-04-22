300’den fazla saldırı ihbarı, sıfır fail! Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı: 88 yıl önce Halifax'ta neler yaşandı?

HİSTERİ ZİRVEYE ULAŞTI

Clayton’a yapılan saldırının ertesi gecesi 4 yeni saldırı ihbarı geldi. Kurbanlardan biri Percy Waddington’dı ve bu olaydan sonra histeri, tüm toplulukta ortak bir paniğe dönüştü.

Hilda Lodge, 25 Kasım’da bir bıçaklı saldırı ihbarında bulundu. Ancak yardım etmek için olay yerine giden yerel sakin Clifford Edwards ise bir anda kalabalığın hedefi haline geldi. Polis, suçsuz adamı ‘’saldırgan’’ ilan edilip linç edilmekten son anda kurtarabildi.

Saldırı haberlerinin artmasıyla birlikte gönüllü gruplar sokaklarda devriye gezdi ve polis, saldırganın bulunmasına yardımcı olmak üzere 80 kişiyi görevlendirdi. Şüpheli görülen insanlar kalabalıklar tarafından köşeye sıkıştırılıyor, neredeyse linç ediliyordu. Kasaba halkı artık sadece korkmuyor, ‘’avcıya’’ dönüşüyordu.