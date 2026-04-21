İstanbul'da kadın cinayeti... Tartışığı eşini öldürdü

İstanbul Ümraniye’de bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gelen ihbar üzerine olay yerine hızla giden polis ekipleri, şüpheliyi sokakta suç aletiyle birlikte yakaladı. Yakalanan 73 yaşındaki Cemal K., 66 yaşındaki eşi Medine K.’yı öldürdüğünü itiraf etti.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, 20 Nisan günü saat 17.39 sıralarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre silahla yaralama ihbar üzerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler olay yerine geldiklerinde evde silahla saldırı sonucu vurulmuş 66 yaşındaki Medine K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL KOCA SOKAKTA ELİ SİLAHLA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen Cemal K. isimli şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Şüpheli, Namık Kemal Mahallesi’nde, olaydan kısa süre sonra suçta kullandığı silah ve bir adet kesici aletle yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Nisan 2026 tarihinde “kasten öldürme” ve “6136 sayılı Kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.