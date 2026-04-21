İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!

Türkiye’nin güney ve batı kıyıları, Antalya ve İzmir gibi merkezlerde bir süredir sıcak ilkbahar havası yaşanıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da serin hava hakim, Marmara’da ise güneş yüzünü gösterirken hava hızla ısınıyor, gölgede ise rüzgarın da etkisiyle havalar mont giydirmeye devam ediyor.

İstanbul’da güneş altında sıcaklıklar 20°C’nin üzerinde hissedilse de, gölge kaldırımlarda hissedilen 10°C civarına kadar düşüyor. Trakya, İstanbul ve Düzce-Batı Karadeniz arasındaki alanda rüzgar tam kuzey yönlerden, bugünlerde yaklaşık 10°C’lik yüzey su sıcaklığına sahip Karadeniz üzerinden esiyor. Bir süredir yağmursuz günler geçiren Marmara’da şu sıralarda yağış başladı. Edirne-Pehlivanköy-Havsa arasında yer yer gök gürültülü ve şimşekli olmak üzere sağanak görülüyor.

Gelecek saatlerde bu yağış batıdan doğuya ilerleyerek İstanbul’a ulaşacak. İstanbul Avrupa Yakası tahminen saat 17-18 civarı yağmurlu havanın etkisine girecek. Akşam ilerledikçe şehrin tamamında havanın yağmurlu olması bekleniyor. Bu gece sabaha kadar yağmur yağabilir, toplam yağış miktarı 20 ila 30 mm arasında bekleniyor. Şiddetli yağmur yerine orta ve zayıf kuvvette uzun yağması İstanbul açısından su baskınları yaşanmaması adına olumlu görünüyor. İstanbul’da 23 Nisan Perşembe sabahı hava bulutlu, öğleden sonra ise az bulutlu ve güneşli olacak ve hafta sonu da dahil gelecek 4 gün içinde yeni yağış görüntüsü yok. Bu 4 gün içinde en soğuk gün yarın, gündüz hissedilen sıcaklıklar Bursa, Sakarya ve Kocaeli-İstanbul arasında 8-10°C kadar olabilecek. Hafta sonu gelirken ise sıcaklıklar yeniden 18°C’lere tırmanacak.

Ankara’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız sabah saatleri soğuk ve yağmurlu havayla başlayacak görünüyor. Başkentte 22 Nisan Çarşamba akşamından 23 Nisan akşamına kadar aralıklarla sürecek yağmur bekleniyor. Kızılcahamam yönündeki yüksek kesimler ile yer yer şehir merkezine 23 Nisan sabahı bir miktar kar da yağabilir. Soğuk kış havasında geçecek, kıyafetleri Ankara’da ve genel olarak İç Anadolu’da kalın seçmekte yarar var, son günlerde ilkbahara benzeyen hava, 2 gün süreyle İç Anadolu’da kış havasına dönüyor.

İzmir’de yarın akşamdan 23 Nisan Perşembe sabahına uzanan yağmur ihtimali var, şehirde sıcaklıklar yaklaşan hava değişimi ile 7-8°C azalacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sabahı İzmir’de hafif yağmur görülebilir, hissedilen sıcaklık kıyı Ege’nin diğer merkezleri ile İzmir’de 13°C civarında olacak. Akdeniz kıyılarında da 23 ve 24 Nisan tarihleri yağmurlu geçecek görünüyor. Hava sıcaklıkları Antalya’da 21°C’den 17°C’ye düşecek.

Karadeniz kıyıları ve iç kesimleri benzer şekilde yağmurlu bir 23 Nisan geçirecek, yarın akşam saatlerinden itibaren Kastamonu-Samsun-Trabzon boyunca yağmur, Gümüşhane-Tokat-Bayburt boyunca yüksek kesimlerde kar, çoğunlukla yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz kıyılarında 7 ila 10°C hissedilecek, mevsime göre soğuk havaya hazır olalım.

Yağışlı ve soğuk hava batıdan doğuya hızla ilerleyecek. Marmara’da ve Ege’de hafta sonu olmadan hava yeniden açacak. Doğu bölgelerde ise özellikle 24-25 Nisan geceleri Erzincan çevresi başta olmak üzere kar yağacak görünüyor. Romanya-Bulgaristan-Türkiye rotasında ilerleyen soğuk havaya, Orta Akdeniz’den hızla doğuya ilerleyen diğer bir hava akımı eşlik ediyor. Gelecek günlerde hava hem rüzgarlı, hem soğuk olacak. Zirai don riski Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu’da ve aslında hafif kuvvette de olsa Ankara çevresinde var görünüyor. Sıcaklıklar başkent çevresinde bu hafta Cuma sabahı olurken -1°C’ye kadar düşebilir. Yüksek kesimlerde yer yer -6°C’ler kaydedilebilir.

Kışlık giysilerin kalın olanlarını batıda 2 gün, doğuda ise 4-5 gün süreyle kullandıracak bu soğuk havanın ardından havalar bir süre ısınacak. Fakat mayıs ayı başlarında yeni bir sıcaklık dalgalanması, yeniden mevsimsiz soğuklar yaşama ihtimalimiz var. Gelecek yazıda mayıs ayının nasıl geçebileceğine ve son tahminlere birlikte bakalım.

Fotoğraflar: AA