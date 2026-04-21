Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir nasıl il sağlık müdürü olduğunu anlattı.

Eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir.

2021'DE ASALETEN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OLDU

Özdemir, Tunceli’ye 2016 yılı ağustos ayında mecburi hizmet göreviyle geldiğini 2017 yılında Kadın Doğum Uzmanı olarak atandığını söyledi. 2017 kasım ya da aralık ayında Tunceli Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığınca Başhekim olarak asaleten atandığını belirterek 2019 yılında eski il sağlık müdürünün görevden alınması nedeniyle il sağlık müdürünün görevine vekaleten baktığını 2021 yılında ise asaleten il sağlık müdürü olduğunu anlattı.

TUNCELİ'DEN BURSA'YA GİTTİ

2022 yılı Haziran ayında çocuğunun daha iyi bir eğitim almasını istediği için Tunceli’den ayrılıp Bursa’ya taşınarak özel hastanede işe başladığını söyledi. Özdemir, “Ayrıca doçent olabilmem için eğitim araştırma olan bir ile gitmem gerekiyordu. Tunceli buna müsait değildi” dedi.

"VALİ BENDEN KAYITLARI SİLMEMİ İSTEMEDİ"

Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesine müracaat ettiği ve bu evrakların sistemden silindiğini sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Özdemir, “POLNET içeriği dosyaya girdiyse Gülistan DOKU'nun 31 Aralık 2019 tarihindeki kayıtları da tabii ki silinmiştir ancak benim bu konuyla bir alakam yoktur. Ben bu kayıtların nasıl silindiğini bilemiyorum. Benden başka o dönem Tunceli Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak 3 doktor ile ben görev yapıyorduk. Ben o dönemde hasta kabulü yapmıyordum.

Sadece ameliyat sırasında arkadaşlarım beni çağırırsa yardım etmeye gidiyordum. Benim dışındaki üç doktor arasında Tunceli'de çalışma süresi çok fark olmamakla birlikte E. Bey en kıdemlileri diye hatırlıyorum. Hastanede belirtilen dönemde SISOFT isimli yazılım şirketi ile çalışıyordu, ben bu firmanın yetkililerini tanımıyorum. Hastanede şirket çalışanı olarak 2 eleman vardı, birisi B.Y. ve asıl sorumlu olan Y.E. vardı. T.S. o dönemde benim tasarrufumda faturalandırma biriminde çalışıyordu. Ancak öncesinde de bilgi işlemde de çalıştığını duydum.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel.

Bana o dönem vali, herhangi bir bürokrat ya da bir başkası ulaşarak bahse konu güne ilişkin kayıtları silmem konusunda bir şey söylemedi. Ben zaten o dönem aynı anda il sağlık müdürü olduğum için hastaneye çok fazla gidemiyordum” dedi.

“EMNİYETE CEVABI BEN YAZMADIM”

8 Ocak 2020 tarihinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nün Devlet Hastanesine yazdığı yazıya cevabı kendisinin vermediğini söyleyen Özdemir, “Kim tarafından imzalandığını bilmemekle birlikte başhekim yardımcılarından M.S. ile S.Ö. imzalamış olabilir. Bana o dönem hastane kamera görüntüleri ile ilgili talepte bulunan kişi olmamıştır. Ancak hastanedeki diğer yetkililere böyle bir talep gitmişse ben bunu bilmiyorum” dedi.

“SİLME YETKİSİ BİLGİ İŞLEM PERSONELİNDE”

Vali Tuncay Sonel ile sık görüştüğünü anlatarak, “Ben Tuncay Sonel ile bu olay yaşanamadan ne kadar süre önce görüştüm bilmiyorum. Ancak görevimden dolayı çok sık görüşmem oluyordu. Telefonumdaki WhatsApp ve diğer uygulamaların içeriklerini genelde silmem, telefon incelemelerimde de bu husus ortaya çıkacaktır. O dönem 2019 ve 2020 yıllarında Tunceli Devlet Hastanesinde Bilgi İşlem personeli olan B.Y. ve asıl sorumlu olan Y.E. görevliydi.

Hastane kayıtlarının silinmesi, düzeltilmesi, eklenmesi hususlarında bu personeller ve firmanın kendisi yetkiliydi, benim ya da başka bir hastane çalışanın da böyle bir yetkisi yoktu. Yetki olmadığı gibi bilgi ve becerisi de yoktu. Benim de bu konu ile ilgili yetkim olmadığı gibi becerim de yoktur. Yetkisi veya becerisi olan birine talimat da vermedim” şeklinde konuştu.

“KAYITLARIN SİLİNMESİNE DAİR BİLGİM YOK”

Silme işlemiyle ilgili örnek veren Özdemir, “A isimli şahsın hastane müracaatı alınıp TCKN' den dolayı olası yanlış kaydedilmesi durumunda, Bilgi İşleme kaydı açan Poliklinik ya da Acil sekreteri yazılı belgeyi 2 Müdür Yardımcısına imzalatıp, havalesini sağlayarak Y. Beye yazılı olarak dilekçesini verir, Y. Bey gerekli silme, düzeltme ve

ekleme işlemlerini yapar, bu tarz konular benim bilgimi gerektirecek konular değildir, daha önce yapıldıysa da bilgim yoktur. 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye başvuran kişilerin kayıtlarının silinmesine dair bir bilgim yoktur” dedi.

“BENDEN HUKUKA AYKIRI BİR ŞEY İSTENMEDİ”

Başhekim olduktan sonra bahse konu bilgi işlem ve server odalarına ve hastanedeki kör noktalara kamera kurdurduğunu söyleyen Özdemir, “Bana görev yaptığım süre boyunca konusu suç teşkil eden hukuka aykırı herhangi bir talep gelmedi. Olsaydı hatırlardım. Jandarmadaki beyanımda Gülistan DOKU'nun kaybolduğunu internetten gördüğümü ve kaydı sorduğunu söylemiş isem de ben bu evrakı bizzat görmedim.

Belirtmem gerekir ki jandarmada bana ‘Gülistan hastaneye gelmiş mi diye merak da mı etmedin?’ diye sordular, ben de KVKK gereği böyle bir kayıt sorgulaması yapamayacağımı kendilerine söyledim. Bana sormuş olduğunuz D.D isimli pratisyen hekim olarak Tunceli Devlet Hastanesinde çalışmakta iken tarihini hatırlamadığım bir zamanda Munzur Üniversitesi'nde bulunan Aile Hekimliğinde doktor olarak devam etti. Gülistan DOKU'nun kaybından birkaç gün sonra Gülistan DOKU'nun hasta bilgilerini neden girip sorgulamış olabileceğini bilmiyorum. Az önce de söylediğim gibi bunun sorgulanması KVKK gereği sorumluluk doğurur” ifadelerini kullandı.

“BEN SİLMEDİM YAZILIM ŞİRKETİ SİLMİŞ OLABİLİR”

Ben Gülistan DOKU'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli hiçbir hastane kaydı ve başvurusunu silmedim diyen Çağdaş Özdemir, “Ben șu kişi silmiştir de diyemem ancak biraz önce bahsettiğim B.Y. ile Y.E. bu kayıtları silebilir ancak yazılım şirketi olan SİSOFT web tabanlı bir sistem olduğundan dolayı uzaktan erişim yoluyla da veriler ve log kayıtları silinebilir. Hastaneden log kayıtlarının silinip silinemeyeceğini bilmiyorum. Bu işlemlerin profesyonel bir işlem olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

