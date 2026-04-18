        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı | Son dakika haberleri

        Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, 'delilleri yok etme' suçundan tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Turkay Sonel tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 08:52 Güncelleme:
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı

        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

        TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

        AA'daki habere göre savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.

        Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, tutuklanmıştı.

        'DELİLERİ YOK ETMEKTEN' TUTUKLANDI

        Şükrü Eroğlu, mahkemede ‘delilleri yok etme’ suçundan tutuklandı.

        Daraltılmış baz raporuna göre, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu'nun, Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresine geldiği burada saat 22.08'de Umut Altaş ile buluştukları kesinleşmişti.

        Eski eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi.

        "TELEFONLARIN EŞ ZAMANLI KAPATILMASI"

        Cinayet iddialarının yoğunlaştığı saat 23.36 ile sabah 06.55 arasında şüphelilerin telefonlarının eş zamanlı olarak kapatıldığı veya sinyal vermesinin engellendiği raporlanmıştı.

        Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da sabah saatlerinde tutuklandı.

        ESKİ ERKEK ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlanmıştı.

        BABA İLE OĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve üvey babası Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        VALİ SONEL VE OĞLUNUN SORGUSU SÜRÜYOR

        AA'daki habere göre dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in savcılıktaki sorgusu sürüyor.

        DÜN 6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

        Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        VALİ SONEL'İN OĞLU TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

        SORUŞTURMADA SON DURUM

        1-Zeinal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan’ın sevgilisi)-TUTUKLANDI

        2-Engin YÜCER: ALANYA (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)-TUTUKLANDI

        3-Cemile Yücer: ALANYA (Zeinal’ın annesi)-TUTUKLANDI

        4-Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZDEN (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)-ADLİ KONTROL

        5-Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)- TUTUKLANDI

        6-Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu)-TUTUKLANDI

        7. Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)-TUTUKLANDI

        8-Şükrü EROĞLU: İZMİR (Vali Tuncay Sonel’in Koruması)-TUTUKLANDI

        9-Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)- ADLİ KONTROL-

        10-Süleyman ÖNAL: TUNCELİ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)- ADLİ KONTROL

        11-Celal ALTAŞ: TUNCELİ (ABD’de bulunan Umut Altaş’ın babası)-TUTUKLANDI

        12-Nurşen ARIKAN: TUNCELİ (Umut Altaş’ın annesi)-TUTUKLANDI

        13-Ferhat GÜVEN: BURSA (Vali ile bağlantılı kişi)-TUTUKLANDI

        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Haftanın Kitapları