İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu ile Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan da bulunuyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ile 2 şüpheli ise aranıyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında "Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 45 adreste 17 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir.

