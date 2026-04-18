        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı | Son dakika haberleri

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen zanlılardan erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 08:52 Güncelleme:
        Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

        BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve üvey babası Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı.

        VALİ SONEL VE OĞLUNUN SORGUSU SÜRÜYOR

        AA'daki habere göre dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E’nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

        6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

        Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Haftanın Kitapları
        8 yıllık seri bitti!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
