        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!

        Isparta'da, dün sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan lise öğrencisi 16 yaşındaki Feyza Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!

        Isparta'da yürek yakan olay, dün Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde meydana geldi.

        BİSİKLETİYLE YOLA ÇIKTI

        Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü.

        BOŞ BİNANIN ÖNÜNDE BULUNDU

        Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu.

        FEYZA'NIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN" MESAJI

        Konu ile ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal üzerinden yapılan açıklamada, "Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

