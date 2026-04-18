Habertürk
        Haberler Gündem Yargı SON DAKİKA: İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinde son karar verildi | Son dakika haberleri

        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), iş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali yönünde verilen kararı hukuka uygun buldu. Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:25 Güncelleme:
        İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

        ADLİ TIP: VASİ TAYİN EDİLMELİ

        AA'daki habere göre dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

        KALICI VASİLER ATANMIŞTI

        Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiil ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

        EVLİLİK İPTAL EDİLMİŞTİ

        Davayı 18 Temmuz 2025'te karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar vermişti. Dosya, kararın ardından istinafa taşınmıştı.

        EVLİLİĞİN İPTALİ İNCELENDİ

        İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesince, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.

        İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti.

        İPTAL KARARI HUKUKA UYGUN

        Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı.

        İSTİNAF BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

        İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.

