        8 zekâ türünden sizinki hangisi?

        8 zekâ türünden sizinki hangisi?

        Zekâ tek bir ölçüden ibaret değil. Howard Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramı, her bireyin farklı alanlarda güçlü olabileceği fikrini ortaya atıyor ve 8 zekâ türü üzerinden duruluyor. Peki, siz nasıl zekisiniz?

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Hepimizin zaman zaman kendini çok zeki, zaman zaman ise yetersiz hissettiği anlar olur. Bu durum, aslında zekânın tek bir biçimde ortaya çıkmamasından kaynaklanıyor olabilir.

        Zekânın farklı türlerden oluştuğunu savunan Çoklu Zekâ Kuramı, 1983 yılında Harvard Üniversitesi’nden psikolog Howard Gardner tarafından ortaya atıldı.

        HERKES ZEKİDİR AMA NASIL?

        Bu kuramın en dikkat çekici yönü, her bireyin tüm zekâ türlerine sahip olduğunu ancak her birinde farklı düzeylerde güçlü ya da zayıf olabileceğini vurgulamasıdır. Yani herkesin kendine özgü bir “zekâ profili” vardır.

        8 ZEKÂ TÜRÜNE GÖRE SİZ HANGİSİSİNİZ?

        Mantıksal-Matematiksel Zekâ

        Bu zekâ türü; problemleri analiz etme, matematiksel işlemler yapma ve bilimsel düşünme kapasitesini kapsar. Mantık, soyutlama ve eleştirel düşünme bu alanın temelidir.

        Albert Einstein ve Bill Gates bu zekâya örnek gösterilir.

        Dilsel Zekâ

        Dilsel zekâ, kişinin dili etkili ve ustaca kullanma becerisini ifade eder. Bu zekâ türü; sözdizimi, anlam ve fonoloji gibi dilin farklı bileşenlerini kullanabilmeyi kapsar.

        William Shakespeare ve Oprah Winfrey gibi isimler bu zekâ türüne örnek gösterilebilir.

        Bedensel-Kinestetik Zekâ

        Bedeni koordineli ve becerili kullanma yeteneğidir. Spor, dans ve el becerisi gerektiren alanlarda kendini gösterir.

        Michael Jordan ve Simone Biles bu zekâ türüne örnektir.

        Kişilerarası Zekâ

        Başkalarının duygu, niyet ve motivasyonlarını anlama ve etkili iletişim kurma becerisidir.

        Mahatma Gandhi ve Mother Teresa bu zekâya örnektir.

        Müziksel Zekâ

        Ritim, melodi ve seslere karşı duyarlılığı kapsar. Müzik üretme, algılama ve ifade etme becerisidir.

        Ludwig van Beethoven ve Ed Sheeran bu alanda öne çıkar.

        Doğacı Zekâ

        Doğayı, canlıları ve doğal örüntüleri tanıma ve sınıflandırma yeteneğidir.

        Charles Darwin ve Jane Goodall bu alanda öne çıkar.

        İçsel (İntrapersonal) Zekâ

        Kişinin kendi duygularını, motivasyonlarını ve iç dünyasını anlama becerisidir. Öz farkındalıkla yakından ilişkilidir.

        Aristotle ve Maya Angelou bu zekâ türüne örnektir.

        Uzamsal (Görsel) Zekâ

        Görsel dünyayı doğru algılama, dönüştürme ve zihinde canlandırma becerisidir. Harita okuma, çizim ve yön bulma gibi yetenekleri içerir.

        Leonardo da Vinci ve Pablo Picasso bu alanda öne çıkan en güçlü örneklerden biridir.

        ZEKÂ DENEYİM VE EĞİTİMLE GELİŞTİRİLİR

        Gardner’a göre zekâ yalnızca doğuştan gelen sabit bir özellik değildir; deneyim ve eğitimle geliştirilebilir. Bu yaklaşım, eğitim sistemlerinin yalnızca dil ve matematik odaklı ölçümler yapmasını eleştirir ve bireylerin farklı yeteneklerinin de dikkate alınması gerektiğini savunur.

        Fotoğraf kaynak: ShutterStock, AP.

        Haber kaynak: Davis, K. (2011). Theory of Multiple Intelligences. Harvard Project Zero.

        Encyclopaedia Britannica

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul saldırısında ölen A. Göktürk Yeşil toprağa verildi

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenci Adnan Göktürk Yeşil, son yolculuğuna uğurlandı

        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Trump yedi iddia ortaya attı, yedisi de yalan"
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
