"Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda uyguladıkları ablukanın anlaşma imzalandığında sona ereceğini belirtti.

Trump, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Reuters'a konuşan İranlı kıdemli bir yetkili, iki ülke arasında önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü ifade ederken, konuya değinen Trump, "(Görüş ayrılıkları) Olabilir. Ne olacak bakalım. Eğer varsa düzeltmemiz gerekecek. Ancak bence, fazla önemli farklılık yok." diye konuştu.

Öte yandan Trump, CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, ABD-İran anlaşmasına çok yakın olduklarını dile getirdi.

Trump, Tahran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve "zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını" belirtti.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını vurgulayan Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.

Zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilecek

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın Hizbullah ve Hamas'a destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini iddia etti.

İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.

İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD’ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti.

Bekayi, katıldığı televizyon programında, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun taşınmasına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi, “İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, müzakere konularına ilişkin değerlendirmesinde, uranyumun taşınmasına yönelik konunun gündeme gelmediğini ve ülkesi tarafından bu meselenin bir seçenek olarak sunulmadığını vurguladı.

*Fotoğraf: EPA/BONNIE CASH, temsilidir