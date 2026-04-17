A101, CarrefourSA’yı satın alıyor

Türkiye perakende sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir satın alma gerçekleşiyor. CarrefourSA’nın hakim hisselerinin, A101 markasıyla bilinen Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devrine yönelik anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

CarrefourSA’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimiz hakim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin % 57,12'sine tekabül eden 72.988.465,33 TL nominal değerli payları ile diğer ana hissedarı Carrefour Nederland BV.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %32,16'sına tekabül eden 41.098.010,02 TL nominal değerli payların (toplamda Şirketimiz sermayesinin %89,28'ine karşılık gelen payların) tamamının, Yeni Mağazaclık A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda 17.04.2026 tarihinde bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu pay devir işlemleri sonrasında Şirketimizin yönetim kontrolü el değiştirecek olup; bu kapsamda pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca anılan yükümlülükten muafiyet tanınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacağı da tarafımıza bildirilmiştir.

Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır."

ŞİRKET DEĞERİ 325 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada ise satışa ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Söz konusu Sözleşme uyarınca, Carrefoursa'nın 325.000.000 ABD Doları olarak belirlenen toplam şirket değeri esas alınarak hesaplanacak nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden yapılacak kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Kapanış düzeltmeleri sonucunda hesaplanacak nihai hisse değerinin negatif olması halinde, söz konusu negatif farkın ana ortaklara isabet eden kısmının tamamı için Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ek bir finansal yükümlülük çıkabilecektir."