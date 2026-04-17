        Haberler Ekonomi İş-Yaşam A101, CarrefourSA’yı satın alıyor

        CarrefourSA'nın yüzde 89,28'ine karşılık gelen hisselerinin, 325 milyon dolarlık firma değeri üzerinden hesaplanacak bedelle A101 olarak bilinen Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye devri için anlaşma sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:37 Güncelleme:
        Türkiye perakende sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir satın alma gerçekleşiyor. CarrefourSA’nın hakim hisselerinin, A101 markasıyla bilinen Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devrine yönelik anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

        CarrefourSA’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Şirketimiz hakim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin % 57,12'sine tekabül eden 72.988.465,33 TL nominal değerli payları ile diğer ana hissedarı Carrefour Nederland BV.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %32,16'sına tekabül eden 41.098.010,02 TL nominal değerli payların (toplamda Şirketimiz sermayesinin %89,28'ine karşılık gelen payların) tamamının, Yeni Mağazaclık A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda 17.04.2026 tarihinde bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

        REKLAM

        Söz konusu pay devir işlemleri sonrasında Şirketimizin yönetim kontrolü el değiştirecek olup; bu kapsamda pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca anılan yükümlülükten muafiyet tanınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacağı da tarafımıza bildirilmiştir.

        Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır."

        ŞİRKET DEĞERİ 325 MİLYON DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

        Sabancı Holding'den yapılan açıklamada ise satışa ilişkin şu bilgiler yer aldı:

        "Söz konusu Sözleşme uyarınca, Carrefoursa'nın 325.000.000 ABD Doları olarak belirlenen toplam şirket değeri esas alınarak hesaplanacak nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden yapılacak kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Kapanış düzeltmeleri sonucunda hesaplanacak nihai hisse değerinin negatif olması halinde, söz konusu negatif farkın ana ortaklara isabet eden kısmının tamamı için Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ek bir finansal yükümlülük çıkabilecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van ve Bitlisin kırsal bölgelerinde zorlu kış şartlarıyla mücadele sürüyor

        Van ve Bitliste yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti