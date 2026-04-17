        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş | Son dakika haberleri

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!

        Kahramanmaraş'ta, silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, bir ay önce başka bir okula tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım'ın saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli'yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu çocuk kalemi avucuna batıran, elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve 'Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:11 Güncelleme:
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!

        Kahramanmaraş'ta önceki gün öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda, okulun öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i öğretmen ve 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

        Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik.
        Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik.

        "SORUNLU OLDUĞU BİLİNİYORDU"

        Dün okulda gerçekleştirilen törende Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, İsa Aras Mersinli'nin sorunlu bir çocuk olduğunu ve bunun da bir süre önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tarafından bilindiğini söyledi.

        "ALPARSLAN HOCA'NIN TAKİBİNDEYDİ"

        Çevik, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve 'Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi" dedi.

        Çevik, bir ay önce başka bir okula tayini çıkan Yıldırım'ın gitmesinin ardından olayın yaşandığına vurgu yaparak, "İdarenin boş kalması, bu olayın olmasına büyük bir sebep oldu. Eski yönetim burada olsaydı bu olay yaşanmazdı belki de" dedi.

        "BİR AY ÖNCE KENDİSİNİ JİLETLEMİŞ"

        İsmini açıklamak istemeyen başka bir veli ise "Bir ay önce çocuk, kadın doğum hastanesine kendini jiletlemiş, gitmiş. Orada adli vaka olarak gireceklermiş, babası emniyet mensubu olduğu için bunu sicile işletmemişler. Bunu da arkadaşımın eşi doktor, o söyledi bana. Çocuklar yatıyor yerlerde, oğlanı bulamadık içeride sandık, eşim tüm sınıfları gezmiş. 'Okulda kimse yok' diyor. Çocukların ayakkabılarına baktım, hangisi benim çocuğumun ayakkabısı diye. Arıyorum yok.

        "ÖĞRETMENLERİ 'KAÇIN ÇOCUKLAR' DEMİŞ

        20 dakika sonra telefonum çaldı, oğlum bahçeye saklanmış. Bahçede beden eğitimi dersindelermiş. Öğretmen silah sesini duyunca 'Kaçın' demiş. Ben geldiğimde 2 polis arabası, 1 ambulans vardı. Ben geldiğim gibi direkt okula girdim. Ben çocuğumu aramaya girdim, ben olayın bu kadar büyük boyutta olduğunu bilmiyordum. İçeri girdim ki fecaat. Anlatılacak gibi değil. Ben geldiğimde hoca hanım ölmüştü" diye konuştu.

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu yayınlandı
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay'dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
