Kahramanmaraş'ta önceki gün öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda, okulun öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i öğretmen ve 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik.

"SORUNLU OLDUĞU BİLİNİYORDU"

Dün okulda gerçekleştirilen törende Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, İsa Aras Mersinli'nin sorunlu bir çocuk olduğunu ve bunun da bir süre önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tarafından bilindiğini söyledi.

"ALPARSLAN HOCA'NIN TAKİBİNDEYDİ"

Çevik, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve 'Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi" dedi.

Çevik, bir ay önce başka bir okula tayini çıkan Yıldırım'ın gitmesinin ardından olayın yaşandığına vurgu yaparak, "İdarenin boş kalması, bu olayın olmasına büyük bir sebep oldu. Eski yönetim burada olsaydı bu olay yaşanmazdı belki de" dedi.

"BİR AY ÖNCE KENDİSİNİ JİLETLEMİŞ"

İsmini açıklamak istemeyen başka bir veli ise "Bir ay önce çocuk, kadın doğum hastanesine kendini jiletlemiş, gitmiş. Orada adli vaka olarak gireceklermiş, babası emniyet mensubu olduğu için bunu sicile işletmemişler. Bunu da arkadaşımın eşi doktor, o söyledi bana. Çocuklar yatıyor yerlerde, oğlanı bulamadık içeride sandık, eşim tüm sınıfları gezmiş. 'Okulda kimse yok' diyor. Çocukların ayakkabılarına baktım, hangisi benim çocuğumun ayakkabısı diye. Arıyorum yok.

"ÖĞRETMENLERİ 'KAÇIN ÇOCUKLAR' DEMİŞ

20 dakika sonra telefonum çaldı, oğlum bahçeye saklanmış. Bahçede beden eğitimi dersindelermiş. Öğretmen silah sesini duyunca 'Kaçın' demiş. Ben geldiğimde 2 polis arabası, 1 ambulans vardı. Ben geldiğim gibi direkt okula girdim. Ben çocuğumu aramaya girdim, ben olayın bu kadar büyük boyutta olduğunu bilmiyordum. İçeri girdim ki fecaat. Anlatılacak gibi değil. Ben geldiğimde hoca hanım ölmüştü" diye konuştu.