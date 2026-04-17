Bosch, küresel zorluklara rağmen Türkiye’yi stratejik merkez olarak görüyor

Teknolojinin gelişiminde mobiliteden ev teknolojilerine, sağlık teknolojilerine, enerji dönüşümüne ve akıllı sensörlere kadar birçok farklı alanda rol oynayan Alman teknoloji firması Bosch, “Bugünden yarın için” sloganıyla geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor. Bu kapsamlı vizyonu yerinde takip etmek için Stuttgart’ta sınırlı sayıda basın mensubu ile düzenlenen basın buluşmasına Habertürk olarak yer aldık.

Bosch’un finansal sonuçlarını ve yeni teknolojilerini ilk elden dinlediğimiz bu özel organizasyonda şirketin inovasyon odaklı büyüme stratejisi ve Türkiye’ye bakış açısı net şekilde ortaya kondu ve Türkiye’nin yaşanan tüm krizlere ve zorluklara rağmen stratejik konumu ile bir merkez olduğundan bahsedildi.

2025’TE 91 MİLYAR EURO CİROYA ULAŞTI

Küresel talep krizi ve jeopolitik risklere rağmen Bosch Grubu, 2025 mali yılını yaklaşık yüzde 4’lük artışla 91 milyar Euro ciroyla kapattı. Kur etkilerinden arındırıldığında büyüme yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Ancak 2,7 milyar Euro’luk yeniden yapılandırma harcamaları nedeniyle faaliyetlerden elde edilen FAVÖK marjı yüzde 2’ye geriledi. Şirket, yaklaşık 300 milyon Euro pozitif serbest nakit akışı sağladı ve dünya genelinde 413 bin çalışanıyla faaliyetlerini mobilite, sanayi teknolojileri, dayanıklı tüketim malları ile enerji ve bina teknolojileri olmak üzere dört ana sektörde sürdürüyor.

AR-GE VE İNOVASYON LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bosch, rekabet gücünün “en önemli para birimi” olarak tanımladığı inovasyona 2025’te 7,9 milyar Euro Ar-Ge yatırımı yaptı. Sadece Almanya’da 6 bin 300 patent tescil ettiren şirket, Ar-Ge harcamalarının satışlara oranını yüzde 8,7’ye çıkardı. Odak noktası ise üç kritik alan: 2031’de 440 milyar dolarlık pazara ulaşması beklenen akıllı sensörler, yapay zekâ destekli mobilite ve enerji dönüşümü. BMI5 sensör platformu otonom araçlarda GPS’siz konum belirleme sağlayan “iç kulak” görevi görürken, yeni yapay zekâ kontrollü kokpit sürücüyü tanıyor, hava yastıklarını optimize ediyor ve sesli komutla park desteği sunuyor. Johnson Controls ve Hitachi’nin HVAC iş kolunun satın alınmasıyla Bosch, ısıtma-soğutma-havalandırma alanında da küresel oyuncu haline geldi.

STEFAN HARTUNG: “ELVERİŞSİZ KOŞULLAR ALTINDA BİLE GELECEĞİ SUNABİLİR”

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, toplantıda yaptığı konuşmada zorluklara rağmen umut verici bir tablo çizdi. Hartung, “Küresel bir teknoloji lideri olarak otomasyon, dijitalleşme, elektrifikasyon ve yapay zekâ trendlerini şekillendirmeye kararlıyız. Başlattığımız yapısal önlemlerin maliyet düşürücü etkileri ve tüm iş alanlarındaki inovasyonlar bunun için önemli bir ön koşuldur” dedi. Hartung, Mobilite sektöründe rekor sipariş aldıklarını, ADAS sistemleri ve elektrifikasyon projelerinde büyük başarı elde ettiklerini vurguladı. “Müzakereler kolay değildi ancak her iki taraf da sorumluluk duygusu sergiledi. Şimdi anlaşılan önlemleri hızlı, tutarlı ve sosyal açıdan kabul edilebilir şekilde uyguluyoruz” diye konuştu. Hartung ayrıca küresel düşünme ve yerel hareket etme stratejisinin jeopolitik parçalanmış dünyada en büyük avantaj olduğunu belirtti.

TÜRKİYE BOSCH İÇİN STRATEJİK PAZAR VE ÜRETİM ÜSSÜ

Bosch Türkiye, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da beş ayrı şirketiyle faaliyet gösteriyor. 2024 sonuçlarına göre 18 bin çalışana ve 5,5 milyar Euro satış gelirine ulaşan şirket, Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da dört Ar-Ge merkezi ile İstanbul ve Bursa’da iki tasarım merkezi işletiyor. Hartung, Türkiye’ye özel değerlendirmesinde, “Türkiye bizim için önemi çok yüksek. Dinamik bir pazar ve genç, hızla büyüyen bir nüfusa sahip. Asya’ya açılan bir hub olarak da stratejik konumu var. Döviz ve enflasyon zorlukları yaşasa da Türkiye’yi stratejik lokasyon olarak görmekten vazgeçmiyoruz. Burada çok büyük üretim tesislerimiz var ve Bosch Türkiye en büyük birimlerimizden biri" ifadelerine yer verdi.

“REKABET GÜCÜ, KÂRLI BÜYÜMENİN TEMELİ”

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Markus Forschner, finansal detayları paylaşırken rekabet gücünün önemine dikkat çekti. Forschner, “Kârlı büyümenin temeli rekabet gücümüzdür. Bu yüzden onu daha da artırmak için çok çalışıyoruz. Bu, yaklaşan zorluklar karşısında direncimizi güçlendiriyor ve geleceğe yönelik yatırım kapasitemizi artırıyor” dedi. Şirketin 2026 için yüzde 2-5 ciro artışı ve yüzde 4-6 FAVÖK marjı hedeflediğini açıklayan Forschner, sermaye piyasalarına daha esnek erişim için ilk kez ara dönem mali tablolar yayınlama kararı aldıklarını duyurdu. Forschner, likiditenin 7,4 milyar Euro seviyesinde güçlü kaldığını ve öz sermaye oranının yüzde 41,6 olduğunu belirtti.

2030 VE 2026 HEDEFLERİ

Bosch, Strateji 2030 kapsamında tüm kilit pazarlarda ilk üç tedarikçiden biri olmayı hedefliyor. 2026’da inovasyon ve yapısal düzenlemelerle büyüme rotasını sürdürecek olan şirket, yazılım tanımlı mobilitede 200 milyar Euro’luk pazardan pay almayı, sensör teknolojileriyle robotik ve otonom sürüşü güçlendirmeyi, yapay zekâlı ev aletleri ve hizmetlerde çift haneli büyüme yakalamayı planlıyor. Elektrikli aks ve motor üretimi için Hindistan’da Tata AutoComp ile ortak girişim de bu stratejinin somut adımlarından birisi olarak dikkat çekiyor.