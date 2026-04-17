        Haberler Magazin Popstar ile ünlenen şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

        Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Rıza Tamer, hayata veda etti. Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:22
        Rıza Tamer hayatını kaybetti

        2004'te Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve geçtiğimiz yıllarda çıkardığı 'Benden Sonra' şarkısı ile adından söz ettiren Rıza Tamer'den acı haber geldi.

        Bodrum'daki evinde fenalaşan şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        "YOLCULUĞUNA KALPTEN TANIKLIK ETTİM"

        Popstar'ın jüri üyelerinden Deniz Seki, "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı... Rıza Tamer'i kaybetmişiz. Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek... Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.

        Deniz Seki ve Rıza Tamer
        Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Benden Sonra' şarkısında düet yaptığı meslektaşının vefatının ardından, "Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Güzel uyu güzel Rıza..." ifadelerini kullandı.

        Zeynep Bastık ve Rıza Tamer
        "ÜÇ YIL SOKAKLARDA YAŞADIM" DEMİŞTİ

        Öte yandan Rıza Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını söylemişti. Tamer, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" demişti.

