        Haberler Dünya "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir" | Dış Haberler

        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin, İran tarafından belirlenen rotada ve ilgili İran makamlarıyla koordineli olarak gerçekleştirileceğini ifade ederken, "Medya ve halk, karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir." dedi. Bekayi ayrıca, "ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:22 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin İran tarafından belirlenen rota ve koordinasyon çerçevesinde sağlanacağını duyurdu.

        Bekayi, İran Devlet Televizyonu’na, Hürmüz Boğazı’nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        “Medya ve halk, karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir.” diyen Bekayi, “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri, İran tarafından belirlenen rotada ve ilgili İran makamlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecektir. Bu karar yalnızca Dışişleri Bakanlığı’nın değil, ülkenin karar alma mekanizması çerçevesinde 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesteki taaddütler doğrultusunda alınan bir kararıdır. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran gerekli önlemleri alacaktır.” ifadesini kullandı.

        Bekayi ayrıca ABD ile varılan iki haftalık ateşkese ilişkin, “Şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına dair değerlendirme yapılmadı. Ateşkesin çerçevesi açık, iki hafta.” dedi.

        Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukasıyla ilgili de konuşan Bekayi, “ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak.” şeklinde konuştu.

        Öte yandan, İsmail Bekayi, zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye verilmesinin hiçbir zaman bir alternatif olmadığını dile getirdi.

        Reuters'a konuşan İranlı kıdemli bir yetkili ise, ABD ile aralarında nükleer konular dahil olmak üzere önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve ciddi görüşmelerin gerektiğini dile getirdi.

        İranlı yetkili ayrıca, önümüzdeki günlerde ateşkesin uzatılmasıyla ön anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

