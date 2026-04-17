Kahramanmaraş okul saldırısında 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin kendisine, “Okul avcısı” dediği ortaya çıktı. Katil Mersinli’nin, Telegram gruplarından ve online oyunlardan etkilendiği belirlenirken, dikkatler bu tarafa yöneldi. Arama motoru Google’e “School Hunter game” ya da “School Shooting game” yazıldığında hiçbir kısıtlama olmadan, herkesin oynayabileceği onlarca oyuna erişmek mümkün.

Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, 'Okul avcısı' anlamında bir tanımlama kullandığı ortaya çıktı.

ÖĞRETMENİ AÇIKLADI

Okulun sosyal bilimler öğretmenlerinden İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan çocuğun 'okul avcısı' diye bir terim kullandığı duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş" dedi.

“OKUL AVCISI” NE DEMEK?

“Okul avcısı” ifadesi genellikle bir öğrencinin veya eski bir öğrencinin kendi okuluna veya bir başka eğitim kurumuna girerek öğretmenlere, öğrencilere veya okul personeline karşı rastgele ya da hedef gözeterek ateş açması durumunda kullanılır. Bu eylemin kendisine (okulda silahlı saldırı) ise "school shooting" de denebilir.

“SCHOOL HUNTER” OYUNLARI

İsa Aras Mersinli’nin evinde yapılan aramalarda bilgisayarında dijital veriler ele geçirildi. Bunlar arasında üye olduğu Telegram grupları, notlar ve oyunlar da dikkat çekti.

Ancak arama motoru Google’da “School Hunter” için oyun araması yapıldığında, hiçbir engel ve kısıtlama olmadan onlarca oyun olduğu ortaya çıktı.

OYUNDAKİ DEHŞET NOTLAR

Bu oyunlarda, okul içerisinde gösterilen yönlendirmelerle oyuncu, yanında olan veya okulda bulduğu silahlarla öğrencileri ve öğretmenleri hedef alıyor. Oyunların tanıtımlarında; "Bu sadece sıradan bir okul günü mü?”, “Okullar kapanmadan öğretmeni öldürün” gibi notlar veya “Derste sinirlendin, silahını çıkardın ve herkesi öldürmen gerekiyor. Sonra okul otobüsüne binip evine gidiyorsun, telefonunu alıp tekrar Minecraft oynuyorsun çünkü okuldan çok nefret ediyordun. Herkese iyi şanslar!” gibi notlar da göze çarpıyor.

“ACTIVE SHOOTER” TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞTI

ABD’de, 2018 yılında online olarak yayınlanan “Active Shooter” isimli oyun gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Oyunda oyuncular; aktif bir silahlı saldırgan olarak okulda insanlara saldırmayı veya bir polis olarak okul saldırganını etkisiz hale getirmeyi simüle etmeye çalışıyordu. Oyunun kaldırılması için başlatılan dilekçeye 100.000 imza atılmıştı.