        Haberler Gündem SON DAKİKA: Google'da "okul avcısı" oyunları: "Bu sadece sıradan bir okul günü mü?"

        Google'da "okul avcısı" oyunları: Bu sadece sıradan bir okul günü mü?

        Kahramanmaraş okul saldırısı sonrası gözler online oyunlara çevrildi. Google'da İngilizce olarak yapılan aramalarda, okulda silahlı saldırı oyunlarının hiçbir kısıtlama veya engelleme olmadan oynanabileceği ortaya çıktı

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Ölüm oyunları parmak ucunda!

        Kahramanmaraş okul saldırısında 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin kendisine, “Okul avcısı” dediği ortaya çıktı. Katil Mersinli’nin, Telegram gruplarından ve online oyunlardan etkilendiği belirlenirken, dikkatler bu tarafa yöneldi. Arama motoru Google’e “School Hunter game” ya da “School Shooting game” yazıldığında hiçbir kısıtlama olmadan, herkesin oynayabileceği onlarca oyuna erişmek mümkün.

        Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin, 'Okul avcısı' anlamında bir tanımlama kullandığı ortaya çıktı.

        ÖĞRETMENİ AÇIKLADI

        Okulun sosyal bilimler öğretmenlerinden İbrahim Huylu, öğrencilerinden olan saldırgan çocuğun 'okul avcısı' diye bir terim kullandığı duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş" dedi.

        “OKUL AVCISI” NE DEMEK?

        “Okul avcısı” ifadesi genellikle bir öğrencinin veya eski bir öğrencinin kendi okuluna veya bir başka eğitim kurumuna girerek öğretmenlere, öğrencilere veya okul personeline karşı rastgele ya da hedef gözeterek ateş açması durumunda kullanılır. Bu eylemin kendisine (okulda silahlı saldırı) ise "school shooting" de denebilir.

        “SCHOOL HUNTER” OYUNLARI

        İsa Aras Mersinli’nin evinde yapılan aramalarda bilgisayarında dijital veriler ele geçirildi. Bunlar arasında üye olduğu Telegram grupları, notlar ve oyunlar da dikkat çekti.

        Ancak arama motoru Google’da “School Hunter” için oyun araması yapıldığında, hiçbir engel ve kısıtlama olmadan onlarca oyun olduğu ortaya çıktı.

        OYUNDAKİ DEHŞET NOTLAR

        Bu oyunlarda, okul içerisinde gösterilen yönlendirmelerle oyuncu, yanında olan veya okulda bulduğu silahlarla öğrencileri ve öğretmenleri hedef alıyor. Oyunların tanıtımlarında; "Bu sadece sıradan bir okul günü mü?”, “Okullar kapanmadan öğretmeni öldürün” gibi notlar veya “Derste sinirlendin, silahını çıkardın ve herkesi öldürmen gerekiyor. Sonra okul otobüsüne binip evine gidiyorsun, telefonunu alıp tekrar Minecraft oynuyorsun çünkü okuldan çok nefret ediyordun. Herkese iyi şanslar!” gibi notlar da göze çarpıyor.

        “ACTIVE SHOOTER” TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILMIŞTI

        ABD’de, 2018 yılında online olarak yayınlanan “Active Shooter” isimli oyun gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı. Oyunda oyuncular; aktif bir silahlı saldırgan olarak okulda insanlara saldırmayı veya bir polis olarak okul saldırganını etkisiz hale getirmeyi simüle etmeye çalışıyordu. Oyunun kaldırılması için başlatılan dilekçeye 100.000 imza atılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!

        Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenci ve 1 öğretmenin cenazeleri, gözyaşlarıyla uğurlanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"