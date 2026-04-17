Victoria Beckham oğlu Brooklyn Beckham'la kavga sonrası sessizliğini bozdu

Victoria Beckham, oğlu Brooklyn ile aralarındaki küslüğe ilişkin ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn, ocak ayında, ailevi sorunlarıyla ilgili sosyal medyada uzun bir açıklama yayımlamış ve ebeveynleriyle bozulan ilişkisini neden düzeltmek istemediğini açıklamıştı.

Yeni bir röportajda konuşan Victoria Beckham, "Sanırım biz her zaman çocuklarımızı çok sevdik" diye başladığı açıklamasına, “Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık” diye devam etti.

“Biliyorsunuz, 30 yılı aşkın süredir kamuoyunun göz önündeyiz ve her zaman tek amacımız çocuklarımızı korumak ve onları sevmek oldu" diyen ünlü moda tasarımcısı, "İşte bu konuda söylemek istediğim tek şey bu" diyerek sözlerini tamamladı.

Beckham çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan 26 yaşındaki Brooklyn Beckham, anne ve babasına kendisiyle iletişime geçmelerini veya sosyal medyada kendisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmalarını yasaklayan bir ihtar göndererek ailesiyle ipleri tamamen koparmıştı. Brooklyn bununla da yetinmeyip ailesine neden sırt çevirdiğine dair bir açıklama yapmış, anne ve babasını, eşi Nicola Peltz ile aralarını bozmaya çalışmakla itham etmişti.

"HER ŞEY DÜĞÜNDE BAŞLADI"

Ailesiyle arasındaki gerilimin 2022'deki düğünde gerçekleştiğini öne süren Brooklyn, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti. Düğün tarihinden önce imzalamam konusunda ısrarcıydılar, çünkü o zaman anlaşmanın şartları yürürlüğe girecekti. Benim direnmem ödeme gününü etkiledi ve o zamandan beri bana asla eskisi gibi davranmadılar" ifadesini kullanmıştı.

"ANNEM İLK DANSIMI MAHVETTİ"

“Annem, haftalar öncesinden romantik bir aşk şarkısı eşliğinde planlanmış olan eşimle ilk dansımı mahvetti" diyen Brooklyn, "500 davetlinin önünde, Marc Anthony beni sahneye çağırdı. Plana göre eşimle romantik dans edecektim, ama onun yerine annem benimle dans etmek için bekliyordu. Herkesin önünde benimle çok uygunsuz bir şekilde dans etti. Hayatımda hiç bu kadar rahatsız ve aşağılanmış hissetmemiştim” sözlerini kullanmıştı.

"BECKHAM MARKASI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

“Ailemiz her şeyden önce halka açık tanıtım ve onaylara değer veriyor. Beckham markası her şeyden önce gelir" diyen Brooklyn, "Aile sevgisi, sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınızla veya profesyonel yükümlülüklerinizi ihmal etme pahasına bile olsa, her şeyi bırakıp aile fotoğrafı çektirmek için ne kadar çabuk geldiğinizle belirlenir” iddiasında bulunmuştu.

Brooklyn Beclham, "Hayatımın büyük bir bölümünde ailem tarafından kontrol edildim. Aşırı kaygı ile büyüdüm. Ailemden ayrıldığımdan beri hayatımda ilk kez bu kaygı ortadan kayboldu. Her sabah seçtiğim hayata minnettar olarak uyanıyorum, huzur ve rahatlığı buldum" ifadesini kullanmıştı.

Brooklyn Beckham, babası David Beckham için geçen yıl mayıs ayında Londra'da düzenlenen ünlülerle dolu 50'nci yaş günü partisi, annesi Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgeselinin galası ve David Beckham'ın kasım ayında şövalye ünvanı aldığı kraliyet töreni gibi aile için önemli etkinliklere katılmadı.

ZEYTİN DALI UZATTILAR

Beckham çifti, oğullarıyla aralarındaki soğukluk konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı. Ancak mart ayında sosyal medya üzerinden oğullarının doğum gününü kutlayan çiftin, bir süre önce, aralarındaki husumeti gidermek amacıyla, küskün oldukları oğulları Brooklyn ile onun belirlediği şartlarda görüşmeyi defalarca teklif ettiği şeklinde haberler çıktı. Beckham ailesinin, Brooklyn'e onun uygun gördüğü şekilde ulaşmaya çalıştığı, bu yollar arasında avukatlar, gelin Nicola Peltz'in ailesi, kardeşler, terapist, arabulucu gibi isimlerin yer aldığı aktarılmıştı.

The Sun gazetesi, Beckham ailesinin Brooklyn'e tekrar ulaşabilmelerinin tek yolunun onun Nicola Peltz'den ayrılması olduğunu düşündüklerini yazmıştı. Gazete ayrıca, tüm suçlamalara ve kırgınlıklara rağmen, ailenin hâlâ Brooklyn'i sevdiğini ve onu tekrar aralarına kabul etmeye hazır olduğunu iletmişti.

Brooklyn ve Nicola ikilisinin kendi belgesel dizilerini yapma ihtimali olduğu düşünülüyor. Brooklyn ve eşine yakın kaynaklar, oğul Beckham'ın ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı burada anlatacağını aktarıyor.