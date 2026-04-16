Time dergisinin 2026 yılı için belirlediği 'En Etkili 100 Kişi' listesi açıklandı. Dergi, en etkili kişileri, 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Yenilikçiler' ve 'Öncüler' kategorilerine ayırıyor.

Time dergisinin baş editörü Sam Jacobs, “Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları birçok kişi tarafından iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor” dedi.

“Onları bulmak için editörlerimize, muhabirlerimize ve dünyanın dört bir yanındaki kaynaklarımıza danışıyoruz ve her gün bize gönderilen önerileri inceliyoruz" diyen Jacobs, "Sanıyoruz ki, bu 100 kişinin tamamını tanıyan çok az insan olacaktır" diye ekledi.