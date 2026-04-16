        Time dergisi seçti: 2026'nın en etkili 100 ismi

        Time dergisi en etkili 100 kişiyi seçti

        Dünyanın en prestijli haber ve politika dergilerinden Time, 2026'nın en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede ABD Başkanı Donald Trump'tan ünlü YouTube programcısı Mr. Beast'e, oyuncu Kate Hudson'dan moda tasarımcısı Victoria Beckham'a kadar birçok tanınmış isim yer aldı. Bu yıl 'liderler' kategorisinde bir de Türk isim var

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:36
        Time dergisinin 2026 yılı için belirlediği 'En Etkili 100 Kişi' listesi açıklandı. Dergi, en etkili kişileri, 'Sanatçılar', 'İkonlar', 'Titanlar', 'Liderler', 'Yenilikçiler' ve 'Öncüler' kategorilerine ayırıyor.

        Time dergisinin baş editörü Sam Jacobs, “Seçimlerimiz, her yıl dünyayı şekillendiren hikayeler ve bu hikayeleri yazan kişiler tarafından yönlendiriliyor. Bazıları birçok kişi tarafından iyi bilinirken, diğerleri sadece kendi alanlarında tanınıyor” dedi.

        “Onları bulmak için editörlerimize, muhabirlerimize ve dünyanın dört bir yanındaki kaynaklarımıza danışıyoruz ve her gün bize gönderilen önerileri inceliyoruz" diyen Jacobs, "Sanıyoruz ki, bu 100 kişinin tamamını tanıyan çok az insan olacaktır" diye ekledi.

        Bu yılki listenin 'liderler' kategorisinde Papa XIV. Leo, ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibi isimler dikkat çekti. 100 isimden tek Türk ise elektrik mühendisi, ekonomist ve enerji uzmanı Fatih Birol oldu. 2015'ten beri Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nda icra direktörlüğü görevini yürüten Birol, 2021 yılında ilk kez listeye seçilmişti. Birol, son 20 yılda Time 100 listesinde birden fazla kez yer alanlar arasına girmiş oldu.

        Time, Birol’un listeye dahil edilmesine ilişkin olarak, “Dünya giderek parçalanırken bile ülkeleri aynı çizgide tutmak için çalıştığı ve IEA’nın (Uluslararası Enerji Ajansı) enerji güvenliği ve iş birliği şeklindeki kurucu misyonuna sadık kalmasını sağladığı” ifadelerini kullandı. Dergi, Birol'u listeye alma gerekçesinde, “Birol'u farklı kılan yalnızca gerçeklere ve verilere olan bağlılığı değil, aynı zamanda yeni zorlukları öngörebilme yeteneği” denildi.

        Listenin 'Titanlar' kategorisinde ünlü oyuncular Zoe Saldana ve Ben Stiller ile moda tasarımcısı Ralph Lauren'in isimleri dikkat çekti.

        'Sanatçılar' kategorisinde şarkıcı Luke Combs, 'The Pitt' dizisi yıldızı Noah Wyle, oyuncular Dakota Johnson, Keke Palmer, Claire Danes, Benicio Del Toro, Jonathan Groff, Ranbir Kapoor, Rhea Seehorn ve yönetmen Jafar Panahi öne çıktı.

        'Yenilikçiler' bölümünde komedyen Nikki Glaser yer alırken, 'İkonlar' kategorisinin en dikkat çeken isimleri, oyuncular Wagner Moura, Kate Hudson, Alan Cumming, Sterling K Brown, Ethan Hawke, şarkıcılar Hilary Duff ve Rauw Alejandro ile moda tasarımcısı Victoria Beckham oldu.

        'Öncüler' kategorisinde Walt Disney'in CEO'su Josh D'Amaro ve YouTube programcısı Mr. Beast dikkat çekti.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"