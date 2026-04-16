        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İsa Aras Mersinli 11 Nisan'da katliamın planını yapmış | Son dakika haberleri

        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik düzenlenen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının failinin bilgisayarında yapılan incelemelerde, "saldırının önceden planlandığına dair emarelere ulaşıldığı ve bilgisayarında 'büyük bir eylem gerçekleştireceğine' dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge bulunduğunu" açıkladı

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı. Olayın ardından resen soruşturma başlatıldığını belirten Başsavcılık, süreci yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

        Başsavcılık, failin olay yerinde ölü olarak ele geçirildiğini belirterek, "Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam on üç öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Fail tarafından kullanılan 5 adet tabancanın kriminal incelemesinin ardından, silahların failin babası olan Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu tespit edildiğini aktaran Başsavcılık, şüpheli Uğur Mersinli'nin gözaltına alınarak ifadesine müteakiben tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

        "TERÖR BAĞLANTISINA ULAŞILAMADI"

        Failin evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğunu belirten Başsavcılık, bilgisayar üzerinde yapılan incelemelerde saldırının önceden planlandığına dair emarelere ulaşıldığını bildirdi. Açıklamada, "Dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

        Mevcut deliller ışığında saldırının bir terör bağlantısının bulunmadığını ifade eden Başsavcılık, eylemin "bireysel" olduğu ön kanaatine varıldığını kaydetti. Başsavcılık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        9 kişinin hayatını kaybettiği okulda dün gece yapılan temizlik objektife yansıdı.
        "Mevcut deliller itibarıyla eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır. Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarak da gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir. Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir."

        Sınıfta deli halleri çıktı! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Sınıfta deli halleri çıktı! Ayla öğretmen siper olmuş! Haberi Görüntüle
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı! Haberi Görüntüle
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle zayıflama iğneleri daha ulaşılabilir olacak

        Zayıflama iğnelerindeki semaglutid patentinin sona ermesiyle jenerik ilaç üreticileri devreye girdi. Yüksek maliyetler sebebiyle sadece kısıtlı bir kesimin ulaşabildiği bu ilaçlar yakında çok daha ucuzlayarak eczane raflarına gelecek. Bu hamlenin obezitenin sıkça görüldüğü dar gelirli bireyler için ...
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"